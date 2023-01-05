自私精！父母確診後堅持出街播毒　仔女聽理由傻眼　勸申報竟咁做

【新冠肺炎／疫情／隔離】本港新冠肺炎疫情持續嚴峻，每日新增確診個案徘徊2萬多宗水平。有網民於討論區發文表示，近日全家確診，但其父母堅持出街「播毒」，理由更令他「傻眼」；而樓主想幫父母申報陽性，卻被父母「鬧返轉頭」，於是求問其他網民如何勸父母「乖乖隔離」。



有網民於討論區發文表示，近日全家確診，但其父母堅持出街「播毒」，理由更令他「傻眼」。（《香港愛情故事》劇照）

該網民於「香港討論區」以「確診後出街」為題發文，指近日他「全家確診」新冠肺炎，但父母不願意「乖乖哋隔離」，要帶着病毒出去「播毒」，「出去散步 仲要約朋友」，理由是「周街都陽性，好多人中咗都唔申報」。

樓主又說，想幫父母申報但被阻止，「仲鬧番我轉頭…佢哋叫我唔好申報，唔想困喺屋企」，令樓主直言「我真係完全睇唔過眼」，求問其他網民「請問有咩方法可以令佢哋乖乖的隔離」。

雖然政府已取消密切接觸者的檢疫令，但確診陽性患者仍須申報及遵守隔離令。（資料圖片）

其他網民看過帖文都直斥樓主父母自私，「真系自X私冇公德心！」、「中了還是要申報和嚴守居家隔離令，唔申報仲四處去，被發現或被舉報，可能會惹官非！輕則罰款，重則坐牢」。

也有網民建議樓主「先斬後奏」，「你而家同佢上報，佢就唔可以出街啦」、「其實報咗有支援，呢個病，人人反應唔同，有些人開頭好好，之後都會好嚴重」、「老人家有唔啱咪閂埋門好言相勸囉，上網鬧都幫唔到件事㗎」。另有網民分享「朋友」心酸經歷，「我有朋友中咗都照返工，因為怕無咗bonus」。

雖然政府已取消密切接觸者的檢疫令，但確診陽性患者仍須申報及遵守隔離令；違反隔離令屬刑事罪行，最高可被罰款10,000元及監禁6個月。