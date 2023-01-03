人夫出軌岳母激戰　呻吟聲響徹全區遭鄰居破門直擊　後續超展開

丈夫出軌岳母，這麼瘋狂的事竟在現實上演！印尼近日熱傳一宗離譜婚外情，一名丈夫趁妻子出門，竟然與妻子的母親在屋內「激戰」，交歡聲音竟傳遍鄰里，最終有鄰居破門入屋查看揭發事件，而妻子接到電話回家後目擊現場崩潰。遭母親與丈夫背叛，妻子選擇離婚，但心靈已嚴重受創，直言其人生遭到擊垮。



諾瑪（Norma Risma）於2021年與丈夫結婚。（Norma Risma Facebook）

綜合外媒報道，印尼人妻諾瑪（Norma Risma）於2021年與丈夫結婚，但婚後約1年，鄰居懷疑諾瑪的丈夫與岳母有不尋常關係，原因是鄰居曾看到諾瑪的母親趁諾瑪不在家時，與諾瑪的丈夫共處一室，惟當時沒有證據。

不過至2022年11月15日，這段不倫關係終被揭發。當日諾瑪丈夫宣稱出門上班，諾瑪也出門，但鄰居發現，本來應該空無一人的房屋，竟傳來疑似性交的交歡聲音，心生懷疑，於是破門而入，揭發諾瑪丈夫與諾瑪母親同在房內。

諾瑪丈夫與諾瑪母親的不倫戀終被揭發。（示意圖／gettyimages）

被鄰居「突襲」，赤裸的諾瑪丈夫即時跑到廁所，聲稱要「大便」，諾瑪母親則淡定留在房內。正外出的諾瑪事後接到電話通知回家，目擊現場崩潰，向丈夫提出離婚。

據報，諾瑪承認婚前已知悉母親與丈夫疑有不倫關係，但當時以為丈夫會改過，於是繼續結婚，沒想到會變本加厲。諾瑪又說，事件發生後她變得比以往更敏感及害怕，尤其是有人敲其家門，或有車輛經過家門口時，會變得非常緊張，直言人生遭到擊垮，未知這般心靈創傷是否能夠痊癒。

諾瑪事後接到電話通知回家，目擊現場崩潰，向丈夫提出離婚。（Norma Risma Facebook）

事件引來網民熱議，批評母親與丈夫行為不當，「超級惡心的」。也有網民認為毋須給予自己太大壓力，「不要強迫自己去原諒或忘記」，又祝福諾瑪找到對的人，「希望經過這一切的磨難，妳會遇到好事，遇到好人」、「希望妳會找到一個可以讓妳快樂，忘記心痛的生活伴侶」。