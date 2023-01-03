港媽有細路家用照畀呢個數　夫提醒後想減　1原因竟惹網民批評？

家用問題向來令人糾結，已婚人士又應該給多少？有港媽在網上發文，指自己已有家室，子女又沒有叫父母幫手湊，多年來就算收入不穩也會每月支付6000至7000元家用，直到近日丈夫提醒她給得太多，應多留錢給子女用，才驚覺一直給太多，現在覺「唔抵」、「肉赤」，打算減家用。網民反應各異，有留言覺得有家室要減父母家用也無可厚非，但不少人認為她部份講法「難聽」，不應因丈夫一句話就減。



港媽聽完丈夫提醒後，打算減給父母的家用。（《燦爛的外母》劇照）

港媽在親子王國討論區發文，問「你哋會畀幾$家用？」。她透露自己已婚有子女，目前仍有給父母6000至7000元家用，「老公話太多，又唔係搵得多」，擔心給太多屋企會不夠錢用。她思前想後也覺得真的給得太多，「之後都係畀返3至4千算」。她交代自己每月收入不穩定，只是隨心給，一直以來習慣給這個數，「我人工每個月出嘅都唔同，例如出1萬，我都照畀7千，因為畀開，真係唔忍心減家用，可能因為我太惜阿爸阿媽就冇刻意計較多與少」。

港媽又透露父母是很節儉的人，「唔捨得大使，食嘅都要好平」，以往想給多點家用，讓他們吃好點，不過經老公提醒後，想起其他兄姊妹都有給家用，加起來一定夠用，「聽完之後我感覺到自己一直好傻，點解唔留返啲錢係用喺小朋友度」、「我根本可以唔使畀咁多家用，諗起好肉赤」。惟港媽指出，雖未有拜託父母照顧小朋友，但也擔心「突然畀少咗好難交代」。

港媽已有家室，網民認為減父母家用也無可厚非。（《香港愛情故事》劇照）

帖文引來熱議，有網民覺得如果收入不高，自己又已有家室，給3000元至4000元已經可以，成家立室後「自己頭家重要啲」，如果兄弟姊妹關係好，大可以大家協調一下，提醒別在父母面前講起老公的說話。

有網民則覺得「畀開好難減喎」，她一直以來如此孝順父母，沒必要為老公一句話而減，又認為她不應聽丈夫一言就作決定，相信她父母也不會亂用錢或者介意她給少一點，「孝順父母從來都唔係計數，係盡心盡力就得」。有家長也抱怨自己也是不同住及沒有叫父母照顧小孩，「唔止畀7千，我都覺得有負擔，但阿媽話畀少一蚊都唔得」。

港媽呻回想多年給的家用，覺得「肉赤」、「唔抵」。（《香港愛情故事》劇照）

不少網民覺得有壓力可以減家用，但不滿樓主多次說覺得「唔抵」和「肉赤」，「作為父母的我，聽咗有啲梗耳」，「我就真係戥你父母唔抵，有咩理由你老公一句就要cut」、「我第一次聽畀家用係肉赤同唔抵嚟形容，希望你父母唔會係你口中聽到依兩個詞語」。

（親子王國）