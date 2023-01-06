不肖子！70歲婦病危被救回　家屬即現恐怖神情不演了　1句極心寒

不孝子孫！台灣一名七旬老婦人因肺炎敗血症末期腎衰竭住院，近日病情突然惡化，於是醫院緊急叫家屬到病房陪伴老婦最後一程，可是家屬親友到病房後，老婦病情突轉穩定，令本應「盡孝」的家屬直接「不演了」，不耐煩地埋怨醫院，更爆出一句冷血話令人心寒。事件引來網民熱議，直斥家屬「太可惡了吧！」、「真的久病無孝子」。



一名七旬老婦人因肺炎敗血症末期腎衰竭住院，近日病情突然惡化，沒想到家屬親友趕到後上演了心寒一幕。（ Facebook）

台北聯合醫院陽明院區胸腔科主治醫生蘇一峰周二（1月3日）於Facebook發文分享這宗離譜事件，指一位七旬老婦人因肺炎敗血症末期腎衰竭住院，而由於家屬不願意幫老婦洗腎，故「注定了這是一場必敗的戰爭」。

至日前假期，老婦病情突然惡化，醫院於是「急call」家屬親友到病房陪伴老婦最後一程路，但家屬親友到病房後經過治療，老婦病情轉回穩定。本以為看到老婦逃離「鬼門關」，家屬親友會感到高興放下心頭大石，沒想到家屬親友竟然露出不耐煩神情，甚至抱怨：「你們可不可以等她真的快不行了，再叫我們過來！」

老婦逃離「鬼門關」，沒想到家屬親友竟然露出不耐煩神情，甚至抱怨：「你們可不可以等她真的快不行了，再叫我們過來！」（示意圖／pexels）

這一席話令醫生當場傻眼，感嘆「唉…」、「久病無孝子」、「人生百態」、「（家屬親友）不演了」。

這段心寒故事引來網民關注，直斥家屬親友「太可惡了吧！」、「真的很不孝」、「家屬講這種話真的要不得！」、「老人家住院家屬的態度真的很重要」、「是沒錢？沒責任？」、「人生百態」、「真的久病無孝子」、「悲哀…」。