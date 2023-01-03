大劉劉鑾雄開記招澄清傳聞　李嘉欣熱搜度竟勝甘比陳凱韻、呂麗君

【大劉劉鑾雄／呂麗君】「大劉」劉鑾雄今日（1月3日）召開記者會交代與舊愛呂麗君的關係，嚴正澄清外界對兩人可能會復合揣測，又回應當年盛傳他於報章頭版刊登示愛廣告，以「The One」賀舊愛李嘉欣生日傳聞真相，引起網民熱議，「劉鑾雄」在「Google Trends」的搜尋熱度亦急升。而令人意外的是，這名女子的關注度，竟然比陳凱韻（甘比）、呂麗君還要高。



大劉劉鑾雄早前被影到與呂麗君（前女友，現名呂姵霖）在銅鑼灣皇室堡行街，引起舊情復熾揣測。(讀者提供)

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大劉劉鑾雄早前被影到與呂麗君（前女友，現名呂姵霖）在銅鑼灣皇室堡行街，引起舊情復熾揣測。大劉劉鑾雄今於記者會交代，嚴正澄清外界對2人可能會復合揣測，而他於除夕當日發聲明嚴正表示，未與呂麗君復合，透露對方因困難有事相求：「有關交易純屬商業性質，並不構成本人對呂小姐任何財政照顧或支持」。

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大劉於記者會又回應了多項有關他的傳聞，包括「塞春卷、乒乓波、網球」、「摑人兩巴人哋喊呀即刻攞張支票掟埋塊面度」，並大談過去女朋友，表示娛樂圈女友只佔1%。他承認會在金錢上照顧舊愛，但也要看對方是否值得。

大劉還揭開當年盛傳他於報章頭版刊登示愛廣告，以「The One」賀舊愛李嘉欣生日傳聞真相，稱：「我個人呢就好肯幫人嘅，當有啲人想搵老襯，成個廣告版隊埋嚟，叫我搵啲秘書去登廣告，我都會照幫手嘅。（當年個廣告係咁樣發生嘅？）咁樣仲聽唔明？我都話我本人從來都無諗過個字叫『The One』，工作上都私人都無諗過。（蕭若元話The One係你一生中最愛？）超，咁我而家講咗你明唔明白呀？個稿係人哋交嚟叫我秘書去登，就借我秘書去呃個老襯囉。」

大劉重提與「李嘉欣」有關的The One事件。（微博）

大劉召開記者會震撼全港網民，「劉鑾雄」3個字在「Google Trends」的搜尋熱度亦急升。

令人意外的是，作為記者會主題的「呂麗君」，於相關搜尋「人氣竄升」只排第8，較陳凱韻（甘比）的第4位低，而排行頭2位的，都與「李嘉欣」有關，估計因網民熱搜「The One」事件。