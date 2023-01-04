驚悚！泰國僧人揮刀自宮嚇壞眾僧侶　疑1原因「微笑着」下刀自殘

泰國近日發生1宗可怕的「自宮」事件，1名僧人竟在寺中發瘋似地用刀割下自己的生殖器，其間一直面露微笑，似乎感受不到痛楚，瘋魔狀態將其他僧人及急救人員都嚇呆了。而根據警方初步推測，該名僧人可能是因為精神疾病而作出自殘行為。



泰國僧人奧特在寺中自殘，以菜刀及剪刀試圖割下生殖器。（「สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว」FB圖片）

綜合泰國媒體報道，事發於周日（1日）晚上10點多，泰國北碧府馬卡區（Maka）27歲的僧人奧特（Phra Oat）在寺中自殘，他利用菜刀及剪刀試圖割下生殖器，使下體幾乎完全斷開，血濺滿地。僧人們發現下身染血、手握利刃的奧特，於是報警求助。

當時奧特拒絕開門讓急救人員進入，經過一番交涉後才同意讓他們治療傷勢。急救人員憶述當時情況，表示奧特面色坦然，不見痛苦，甚至「笑得很開心」。奧特表示自宮沒有特別理由，強調自己沒有受疾病或藥物影響，「我的手自己動起來就把它切下去了」。救護人員幫奧特止血後，就將其送到馬卡拉克醫院，而院方嘗試將其幾近完全脫落的生殖器縫回原處。

寺中其他僧人表示奧特是在去年年底來到廟中，請求皈依佛門，至今只在寺中住了10多天。但在事發的3天前，奧特開始出現精神不穩的狀態，將自己關在房中，拒絕離開房間履行僧侶職責，到了元旦日晚上就從寺中找到利器自殘。

據警方公布的資料，奧特沒有精神病史及藥物紀錄，現已送醫接受身心治療，而寺方則已同意奧特在出院後先返家休養。然而，由於奧特當晚行為異常加上有短暫失神，故警方初步推測他可能有精神方面的疾病。

（綜合）