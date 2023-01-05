搭的士司機拒走「紅色路線」逼落車　港女即咁做KO　司機：唔好…

【的士／Google Maps】搭的士選路線問題常惹爭議，網絡近日就廣傳一段影片，有港女搭的士時，司機因看到「Google地圖（Google Maps）」顯示其所選路線「紅色（塞車）」拒絕行車，與港女爭論無果，竟開車門要求港女下車。不過港女非「省油的燈」，即時使出「絕招」，令司機關上門叫「唔好唔好」，繼續開車。



有港女搭的士時，司機因看到「Google地圖（Google Maps）」顯示其所選路線「紅色（塞車）」拒絕行車。（影片截圖）

YouTube頻道「香港新聞突發時事合集」今日（1月5日）轉載該段約1分鐘影片，引述指該港女一上的士，司機就問她「講行（牛頭角）振華道定行邊」，解釋因為港女所選的路線「睇Google（Google地圖）紅色（塞車）」。港女質疑「紅色就一定塞車？」，反問「朝早有邊度係完全唔塞車？」，然後司機堅決說不，並批評港女「嘥佢時間」，要求港女下車。

從影片見到，當時的士正緩慢行駛，聽到港女向司機表示，「揀路行都唔係咁樣接order，大佬，司機。我真係第一次聽人講唔行嗰度就唔行嗰度咁」。司機回應「妳明知塞車嗰度，妳仲要去？」，港女則反問「點解你睇個地圖你就覺得塞車呢？」。

司機於是解釋「（Google地圖）紅色啊嘛」，惟港女質疑「紅色就塞車㗎喇？呢個係Google嚟㗎咋，唔係你親眼見到啊」，又說「紅色」未必一定非常擠塞，「我真係試過見到紅色但都唔係真係好塞車架咋」。

見爭論不果，司機突然停車並解鎖車門，要求港女下車，明言「唔好喇唔好喇，妳都係叫過第二架啦，唉，費事同妳講」。港女聞言使出絕招，「你即係拒載喇喎，報警啊，我大把時間」，司機隨即關上車門說「唔好唔好」，再次開車。

港女報警，司機即說「唔好唔好」，再次開車。（影片截圖）

根據《道路交通(公共服務車輛)規例》，的士司機如無合理辯解，不得「故意拒絕或忽略接受租用人的租用，不論該租用人的意圖是以明顯或默示方式表示」，以及不得「拒絕或忽略駕駛該的士至租用人指示的任何地方」，否則即屬犯罪，一經定罪可處第3級最高罰款1萬元及監禁6個月。