私己錢藏壁爐煙囪　妻不知情點火燒光16.5萬　人夫崩潰：差點昏倒

藏私己錢最重要的就是找個安全又隱秘的地方，否則隨時「渣都無」！意大利1名人夫去年夏天瞞着太太，將價值2萬歐元（約16.5萬港元）的政府債券偷偷藏在家中壁爐的煙囪內。可是早前天氣轉冷，他卻忘掉將債券取出，妻子在不知情下點燃柴火，導致所有私己錢全被一把火燒掉，令他非常「肉赤」，得知消息一刻更「差點昏倒」。



意大利1名人夫去年夏天瞞着太太，將價值2萬歐元（約16.5萬港元）的政府債券偷偷藏在家中壁爐的煙囪內，早前妻子在不知情下點燃柴火，導致所有私己錢全被一把火燒掉。（《家有壁爐》劇照）

根據外媒報道，居於意大利羅馬蒙特維德區（Monteverde）的人夫瑪利奧（Mario），因擔心瞞着妻子買入的政府債券會被小偷偷走，於是每年都會換位收藏，而在去年夏天，他把債券悄悄藏進家中壁爐的煙囪中，以為冬天來臨時取出便會神不知鬼不覺，「我以為那個位置非常安全，小偷都不會發現，就連我妻子也不知道我藏去哪裏」。

沒料到在剛過去的聖誕節，瑪利奧竟然忘了將私藏的債券從煙囪取出，妻子在不知情的情況下，在壁爐點燃了柴火取暖，導致他的私己錢瞬間化為烏有。得知噩耗的他幾乎崩潰，直言「看到火焰時，我差點昏倒」，又大嘆「每年冬天生火前，我都會記得去把它們取走，這次卻來不及了」。

瑪利奧得知噩耗幾乎崩潰，直言「看到火焰時，我差點昏倒」。（《回來吧大叔》劇照）

雖然債券目前「煙消雲散」，瑪利奧仍抱有一絲希望，他於悲劇發生後急急向其在郵局工作的兄弟求助，獲對方告知若他有保存債券序號的話，或許有機會能獲補發債券證明，惟一切仍要當局了解後才有結果。