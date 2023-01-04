搞乜鬼？的士180度轉彎離奇自炒上花槽影片瘋傳　司機後續竟咁做

【的士／意外】荃灣發生離奇意外，一架的士在車房門口停車處「U-Turn（U形轉灣、180度）」轉彎，轉到一半突然直衝剷上壆再直炒花槽，司機自炒後未有即時停車，一會後才落車查看情況。事發閉路電視（CCTV）影片於網上廣傳，的士自炒上花槽原因及司機做法惹網民熱議，「飲醉咗？」、「香港腳發作？」、「聽緊馬上呀！上呀！」；也有網民笑言旁邊的車房成為「大贏家」，「後面就係車房，快靚正」。



一部紅色的士正在車房門口「U-Turn」，慢慢轉到一半時，突然加速直剷上行人路再炒上花槽。（影片截圖）

Facebook群組「的士司機資訊網Taxi」周二（1月3日）轉載該段26秒影片。畫面顯示於周一（1月2日）晚上9時43分左右拍攝，見到一部紅色的士正在車房門口「U-Turn」。的士慢慢轉到一半時，突然加速直剷上行人路再炒上花槽才停下。

當時的士已大半車身卡在花槽，但見到「凌空」的後轆明顯仍在向前轉動，顯示當時司機可能還踩着油門未有即時停車，直至炒上花槽約10秒後才停下。司機之後打開車門走落花槽，並回頭再看的士，似乎未有不適。

的士炒上花槽過程逐格睇▼▼▼

+ 6

影片引來網民熱議，「（的士）會唔會報廢？」、「底盤好傷」、「好彩無人」、「喺街見到的士，都要打醒精神，離開一段距離」。也有大批網民猜測意外原因，「香港腳發作？」、「唔舒服？」、「聽緊馬，上呀！上呀！」、「飲醉咗？」、「佢真係想咁樣出大路？」。

也有不少網民「錯重點」，笑言旁邊的車房成為「大贏家」，「隔籬車房贏晒」、「後面就係車房，快靚正」、「的士維修拍得住世界越野錦標賽維修師」。