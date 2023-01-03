父母催婚　日本男友提議「婚禮照搞但唔登記」　監視器揭驚人真相

現代人的感情觀念與傳統大不相同，即使穩定交往已久，也不像以前一樣執著於正式結婚的關係。



然而也正因如此，出現了一些不同的感情問題。

近來日本媒體，就有類似的案件。

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根據日本媒體「mi-mollet」報導，一位化名千佳的33歲女性，身份是自由工作者，平常以擔任各種活動的主持人為主。後來他與一位名叫雅弘（化名）的45歲男性認識。雅弘是在廣告公司上班，雖然年齡和千佳有點差距，不過兩人因為談得來的關係，很快就交往在一起。

雙方穩定發展一陣子後，千佳的父母有次催促她，想知道兩人什麼時候可以結婚。千佳雖然不拘泥婚姻的形式，但因為父母的關係，還是向雅弘提起此事。這讓雅弘非常驚訝，因為他一直認為千佳的想法不落俗套，結果卻還是在意傳統的婚姻關係。

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雅弘向千佳提議，既然她想結婚的話，不如兩人先做實質上的「結婚」，慶祝和婚戒之類的都可以有，不過正式的結婚證明，則等兩人再相處幾年後，確定沒問題了才向公部門提出。這提議雖讓千佳感到有點奇怪，但認為也是個折衷辦法，於是便接受了。

然而，有次千佳赴外地工作，覺得雅弘的態度有些不對，於是回家時調閱監視攝影的畫面來看。結果發現有位不知名的女性，在深夜時造訪雅弘。在追問之下，雅弘坦承那是他的前女友，兩人之間彼此還有往來，但他也向千佳保證，說之後會和對方徹底斷絕關係。

靠自己「第六感」發現未婚夫外遇，確實讓千佳感到相當氣憤。不過眼見丈夫有意悔改，讓她一時沒有完全決裂。日後她找到前女友的社群帳號，主動表明自己的身份，暗示對方不要從中干擾他們的感情，目的也是希望能讓這起糾紛告一段落。

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