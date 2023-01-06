偷龍轉鳳？市民稱楊屋道街市買魚「被換魚」：冇下次　網民教咁做

街市買餸要小心？有市民在網上大呻，日前到荃灣楊屋道街市買魚時疑被「換魚」，指在魚檔選購時明明選了沒有腩位及魚肉白淨的魚扒，結果回家打開才發現連腩位外，更「唔多新鮮」，批評魚檔不老實。有網民提醒在街市購物要留神，魚檔不時有「偷龍轉鳳」或「唔足秤」的情況，又教路可以自備袋子去買魚，防止被換魚。



有市民大呻在街市買魚後被「換魚」。（fb群組「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

樓主在facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」發文，稱日前在荃灣楊屋道街市買切件的魚時，被不老實的魚檔「換咗魚」。他指明明買了沒有腩位，且魚肉較為白淨的魚，「點知返到屋企一睇，係腩位同唔多新鮮，冇下次」。照片所見，數塊魚扒為腩位位置，魚肉色澤較為暗紅。

市民日前到楊屋道街市買魚，稱被魚販「換魚」。（資料圖片）

有網民認為樓主經驗不足，提醒「呢間嘢不嬲都唔老實，你唔知咩」，又指街市「偷龍轉鳳」的情況時有發生，「做生意無良心一定呃錢㗎啦，要自己跟貼啲囉」、「騙徒手法層出不窮」、「高手唔使打鱗唔使切都換到，你冇睇住佢入袋？」。有留言就教路，以後買完魚應即場打開袋檢查，還可以自己帶膠袋去，避免中途被換魚。

另外有人提及街市常有不足秤的問題，由於用街市的公秤「行開返咗個檔口再翻轉頭就慢咗」，笑言自己試過幾次帶秤去買魚，「都係唔足秤，同老闆嘈，最後都係死狗」。

（facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社）