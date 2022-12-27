大埔街市魚檔再現1萬元馬友魚　平貴惹熱議　專家透露合理零售價

又見天價馬友魚？巨型馬友魚的價格經常引來許多網民關注，日前有網民在大埔墟街市發現1條馬友魚售達1萬元，今午再有人發圖指1條巨型馬友魚以$8,888元成交，部分人指這正是該條萬元馬友。許多網民指天價馬友魚屬「搵笨」，不會有人買，惟業內人士認為，10斤以上的巨型馬友，原條每斤逾400元或分件每斤逾500元都算合理價錢。



有網民早前上傳照片，指大埔墟街市出現1萬元1條的馬友魚。（fb群組「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

有網民昨（26日）在facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」發文，稱「大埔墟又出現1條1萬嘅馬友」，只見1條體長和冰枱相若的馬友魚上面放了1張$10000的價錢牌。今年再有人發文，上傳巨型馬友魚的照片，上面寫有價錢$8888及「已售」，有網民指該魚正是昨日的萬元馬友，並上傳另一照片，魚上有$10000元及「已售」的牌子，質疑「咪又係琴日嗰條1萬蚊，冇人買今日減到8888蚊」。

照片引起爭論，有網民批評馬友魚價錢太貴，根本不會有人買，覺得馬友魚已「被炒貴」，甚至質疑檔主雖然貼出「已售」，但可能根本未賣，之後會再減價，「已售點解會繼續放喺個檔口度」、「左檔交右檔」。

然而，部分網民認為這是正常價位，馬友魚一向有價有市，部分人會遠道去其他街市買，有網民到過街市，礙於拍攝角度問題，該魚實際上「超巨型」，實際有約25、26斤，「1萬蚊對啲有錢佬嚟講真係碎銀嚟」、「本灣大條嘅海馬友係幾百蚊斤，自己唔知價係到話人，利申我唔係賣魚」。

香港海鮮聯合總會主席李彩華回覆《香港01》指，單憑照片目測，該魚可能有10至12斤，若只有10斤左右，賣8,888就相當貴，約8,000元1斤比正常價貴約3,000元。他透露，10斤左右的馬友零售約4,000至5,000元。他以10斤左右的馬友為例，原條買每斤400元左右算合理價錢，若分件買每斤就超過500元。常有網民認為馬友魚太貴，李彩華指通常愛吃馬友的人都「食得起」，不少人原條購買再分給親友吃。

街市魚類海鮮研究社社長指，今年香港多了巨型馬友魚，今天亦見到有17斤的大馬友賣400元1斤。（受訪者提供圖片）

街市魚類海鮮研究社社長向《香港01》表示，有幾個朋友也拍了該萬元馬友的照片給他，今年香港多了巨型馬友魚，今日街市也見到17斤的大馬友原條在街市出現，每斤售400元。社長指，超過20斤的超巨型馬友魚過去街市可能每斤賣超過550元，但今年較多見，每斤400元左右已經「平咗」，而巨型馬友魚較多見於大埔或鴨脷洲。

（facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」）