尋獲丟失21年訂婚戒指！在馬桶被排泄物浸足多年　鑽戒狀態係咁？

失而復得的喜悅真是難以言喻！住在美國佛羅里達州的尼克．戴（Nick Day），及其43歲的妻子謝娜．戴（Shaina Day）於剛過去的聖誕，得到了1份意義非凡的聖誕禮物。這對夫婦在21年前丟失了訂婚戒指，當時就已經懷疑是被沖到馬桶中，但遍尋不獲只好放棄。萬沒想到，這枚與排泄物相伴了20多年的戒指，近日竟然重見天日，而且閃爍如昔！



美國1對夫婦日前收到1份意義非凡的聖誕禮物。就是他們在21年前丟失的訂婚戒指。（網上圖片）

綜合外媒報道，21年前，尼克買了鑽石戒指對未婚妻謝娜求婚，謝娜興奮答應。沒想到就在婚禮前不久，謝娜在老爺、奶奶家中去個洗手間就弄丟了鑽戒。她憶述當時正在擦拭水槽周圍，於是將戒指用紙巾包好放在一旁，「我正在用衛生紙清理櫃檯上的水，我的戒指就放在櫃檯上」。當謝娜發現戒指不見時，她懷疑自己擦拭時順手把包着戒指的紙團一同丟到馬桶中沖去，只好對尼克坦白說「我可能把它沖到馬桶了」。

謝娜形容「這是我做過的最糟糕的事情之一」，她無法放棄心心念念的戒指，於是在婚禮的幾天前爬到老爺奶奶家中自建的化糞池中，用軟管將排泄物吸出再細心過濾，試圖找出戒指，卻一無所獲。灰心失望的夫婦倆只好重新買過1隻戒指，但是對於訂婚戒指下落不明一事，始終縈繞心間。

水管工在清理馬桶水管的積水時，發現一枚黑漆漆的髒戒指就卡在彎位處。（WFLA圖片）

直至上月，尼克的母親蕾妮（Renee）打算改造浴室並更換馬桶，於是找來水管工拆下舊馬桶。水管工在清理馬桶下水道「S形」水管的積水時，竟發現一枚黑漆漆的髒戒指就卡在彎位處。蕾妮一見到那枚戒指，就想起多年前謝娜丟失戒指一事，了然於心。她將被污垢包裹的戒指送洗，而戒指在經歷了20多年的沖刷浸泡有些損毀，但鑽石完好無缺，清洗後仍然閃耀如初。蕾妮用1個黑白相間的小陶瓷馬桶玩具，將那枚回復閃亮的鑽戒包裝成聖誕禮物贈予尼克夫婦倆。

事隔21年，謝娜再次見到訂婚戒指，還是一眼就認出它來，不禁喜極而泣，「我哭得很醜，不停擦眼睛，把睫毛膏蹭到到處都是」，而這段影片被她的家人分享到網上。「我們以為它已經消失，再也不會回來了」，這對夫婦難掩喜悅，表示這枚戒指「現在比以往任何時候都更有意義」，又透露可能會把鑽石重新鑲嵌到新的首飾上，或者作為傳家之寶。至於經此一事，尼克打趣地說自己上了寶貴的一課，「丟東西時先檢查廁所」。

（綜合）