報應！女友求代做功課　港男出手下場慘了：出成績即發脾氣罵我

功課都找人代做，是小學生嗎？有港男早前發文，稱女友因太忙請求他幫做功課，他雖以「我真係唔識做」推卻，但最終仍決定幫忙，惟女友得知功課成績不合格後，竟大發脾氣指責，令樓主感到無奈。帖文惹來網民熱議，直斥女方有責任自己完成功課，根本沒有資格責怪男友。



有男生發文指女友不斷請求幫忙完成功課，雖曾婉拒但最後還是決定幫忙，隨後成績公佈被評為F級，女友便大發脾氣。（《IT狗》劇照）

該名男子在Dcard討論區以「幫女朋友做功課F咗，佢發我脾氣」題發帖，指女朋友早前太忙，便不斷請求他幫忙完成功課，樓主雖然不停婉拒，但最後仍不忍心而決定幫忙，而他曾事先聲明「我真係唔識做，爛Grade唔好怪我」，而最後功課成績被評為「F」，女友即大發脾氣，更指責樓主「害死佢」。

不少網民批評樓主的女友無理，而且每人能力不一，樓主並非「奉旨」幫忙，「你都講到明唔識做，咁都可以怪你？ 唔識請槍咩？」、「自己攞嚟衰」、「究竟點解要可憐佢幫佢做？你冇義務㗎」、「要我幫手做真係敬謝不敏」、「就算讀同一科，每個人嘅學習能力都可以好大出入，如果唔同科的話，就更加冇得比較，只能講女友期望值太高」。

樓主事前有聲明「我真係唔識做，爛Grade唔好怪我」，結果功課真的不合格。（《我的ID是江南美人》劇照）

有人則認為是樓主平日寵壞對方，「鬼叫你慣住佢」、「我都會幫女朋友做，都好認真做，然後收佢正常請槍價」；另有人笑言女方在是次經歷後，應該不會再要求樓主幫忙做功課，「做得好呀，佢之後一定唔會叫你幫佢做功課啦」、「想問咩科？點樣先可以拎到F」、「咁真係俾你害死，佢無講錯喎」、「佢以為你話爛Grade係講笑」。