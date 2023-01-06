移民英國｜港人呻全家不斷病　網民指正常要適應　有人病歷更誇

【英國／移民／移英港人】移民外國的港人要多保重身體！有移民英國港人近日於網上發文大呻，全家抵達英國後不斷生病，康復後不出幾天又病過，無奈問網民如何是好。沒料到不少移英港人深有同感，認為到新地方生活就要重新適應當地細菌病毒，亦有人比樓主更慘，「冇辦法，適應英國生活，都要包括埋病痛。我嚟咗剛好一年，中咗3次covid（新冠肺炎）、一次流感，covid就好易好返，流感嗰次就病咗兩星期」。



有移民英國的港人近日於網上發文大呻，全家抵達英國後不斷生病，康復後不出幾天又病過，無奈問網民如何是好。（Unsplash@Marcin Nowak）

該名移英港人於fb群組「英國香港人生活交流區」發文指出，全家是第一年抵達英國，沒料到大人小孩都不斷病，無奈道「頂唔順就去睇醫生，都係畀抗生素，食完好番，過一星期又病」、「永遠唔會有時間係全部人一齊冇病」。他很怕每年秋冬全家不斷病，所以現時堅持每日跑步，希望可增強身體抵抗力。

帖文引起熱議，不少網民指出情況正常，「冇辦法，頭一年係咁樣，我哋啱啱嚟嘅頭一年，食嘅藥係香港嘅幾十倍，身體適應緊」、「曾經有醫生同我講過，新移民尤其是小朋友，未習慣本地細菌病毒，所以好容易病。如果唔係大病，聽醫生吩咐就應該好快習慣冇事。初初我過嚟一年嚟都係成日病，而家就好耐好耐好耐都冇病過」、「我全家都輪住病，細路燒2個星期燒下停下，又咳又流鼻水，極度痛苦，我啱啱好返幾日而家又病過。細路狂發高燒，今日開學都返唔到啦」。

有網民猜測，「係咪屋入面多霉菌？呢樣其實好多人疏忽，但係家居長期致敏／致病原之一」。有網民建議，「戴咗兩三年口罩，抵抗力變差要還債㗎，中多幾次傷風感冒，多啲運動食維他命啦」、「盡量食原型食物，新鮮蔬果，少啲加工，煎炸嘢。腸道健康啲，抵抗力都強啲」、「有冇開暖爐？至少18℃」、「我定期keep住一覺得手腳冰冷就飲薑茶，一食熱氣嘢就會飲杯雪梨茶、金盞花之類花茶保護喉嚨」。