付$538買$138三文魚　魚檔拒找$400　港媽發文訴苦批唔老實引熱議

使用大額紙幣交易要謹慎！有港媽於網上發文大呻，日前於黃大仙大成街街市遇到不老實魚檔，聲稱付了538元買3片合共138元的三文魚，但老闆拒絕找回400元，指從沒收過500元大鈔，最後她只能委屈地離開，沒有爭取回400元。帖文引起熱議，不少網民認為港媽應即時報警，「起碼等警察嚟做下嘢都好呀，你報警佢就會記起收咗500」，亦要經一事，長一智，付大額紙幣應揚聲，「下次畀大紙最好同收錢講畀咗幾錢，好似畀50蚊買8蚊嘢，你要講50，如果唔係佢哋會當10蚊收，500、1000一定要講，你可以講無散銀500有無得找」。



有港媽於網上發文大呻，日前於黃大仙大成街街市遇到不老實魚檔，聲稱付了538元買3片合共138元的三文魚，但交易過程中老闆拒絕找回400元，指從沒收過500元。（fb群組「黃大仙區友（黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......）」圖片）

該名港媽於fb群組「黃大仙區友（黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......）」發文大呻「新一年就遇到不老實魚檔」，她憶述當時於魚檔等了很久，魚販待其他顧客買完離開後才招呼她。港媽當時付了538元買138元的三文魚，預想檔主會找回齊頭400元，並一直站在魚檔前等找錢，沒料到檔主反問她「咩事」，她明言等待找回400元，但檔主竟指沒收過500元大鈔。

她不滿地指，「我銀包有3張$500，當時拎咗1張畀佢剩返兩張，點知條友死口唔認收咗」。她又說，自己常光顧此魚檔，但她1周只買1次餸，亦非每周光顧，所以未必認得她。她形容當時雙方沒有「發惡」，檔主強調沒收過，而她曾兩度指自己付了1張500元，無奈道「佢唔找$，我一個女人仔可以做啲乜」。

港媽不滿地指，「我銀包有3張$500，當時拎咗1張畀佢剩返兩張，點知條友死口唔認收咗」。（資料圖片）

有網民批評魚檔，「呢間個女人怨氣好重，仲有成日鬧人，唔會再幫襯」、「咁PX？唔知佢係唔係慣犯呢？下次影低張500蚊或抄低number陰佢，佢話無收，唔使畀佢知你有證據，即刻報警」。有人則為魚檔辯護，「我幫襯咗呢間魚檔好多年，佢哋都好老實，唔會貪個小小影響聲譽，我問咗阿姐佢有即時睇錢兜都冇$500蚊，所以覺得有問題應該報警，搞清楚誰是誰非，人哋都要做生意嘅」。

有網民指出樓主不應膽小怕事，「你又肯就咁走至犀利，唔好話自己一個女人仔點點點，呢500蚊係你血汗錢，被人咁樣呃咗唔當場拎返好唔抵」，又提點之後於街市買餸要「學精」，「我次次大嗌500」、「一定要講你畀500蚊㗎，有時手忙腳亂會唔留意到」、「慘慘豬，但我自己盡量預算好細紙零錢避免找續，唔會喺魚檔找大紙，因為真係嫌佢啲錢又濕又腥味」。

有網民表示大鈔應於超市或便利店使用，「先小人後君子，我多數500蚊會喺超市或者7-11先用嘅，因為聽過太多街市唔找錢！」、「$500畀我會去便利店增值咗$100先，然後再入街市買餸」。