輕鐵男狂撩獨坐小妹妹　坐隔籬仲咁做　熱心街坊解救：我都震震哋

寧願多事好過真的有事發生！有屯門街坊發文，指日前坐輕鐵時明明「好吉」，但有名陌生男卻不停撩1個獨自坐車的小妹妹聊天，更突然拿出飲品請小妹妹喝，乘機坐到小妹妹旁邊。「請飲嘢」舉動令街坊意識到有危險，即鼓起勇氣去拍陌生男膊頭，示意自己和小妹妹是一起的，「個刻我都震震哋，始終個陣架車無乜人」，幸好陌生男見狀就回到自己本來座位。該街坊自問可能只是太多事，陌生男未必有不軌企圖，惟帖文被網民讚爆，認為她「救咗妹妹」，呼籲街坊們寧願被人說「多事」也應該適時發聲。



街坊日前在屯門馬頭坐輕鐵，發現有陌生男子不停找小妹妹聊天。（示意圖／資料圖片）

樓主在facebook群組「真‧屯門友」分享緊張經歷，昨（5日）在屯門碼頭坐輕鐵，上車後「勁吉，超多位坐」，見到有個男人坐單丁位，另1名小妹妹獨自坐在兩人座，她就坐到男人後面的單丁位。她說「男人無啦啦撩個小妹妹講嘢」，突然問小妹妹考試之類的事情，小妹妹有回答，但「講講下嘢，男人話畀支嘢飲小妹妹」。小妹妹醒目即時拒絕，但該男子「跟手坐埋去小妹妹隔籬，然後個男人仲要講，『一陣會好多人，我坐埋過嚟同你坐』」。

樓主心知不妙，「我覺得件事好似會危險喇」，她鼓起勇氣起身，過去拍該男子膊頭，示意她是和妹妹一起坐車的，「嗰刻我都震震哋，始終嗰陣架車無乜人，仲要尾卡，車長都未必發生咩事」。幸好男人自行坐回原本的單丁位，她即問小妹妹是否認識該男子，「妹妹話唔識，我就叫佢，你自己要小心，唔好畀佢坐隔籬」。

樓主指，車廂內由頭到尾都超多空位，陌生男本身有位坐，無必要坐去妹妹旁邊，「仲要三唔識七無啦啦送支飲嘢畀妹妹」。她由頭到尾目擊事件，擔心陌生男坐過去後，待其他人陸續上車時，會以為兩人同行，「仲要坐咗（尾卡）車頭，發生咩事，其他人根本見唔到」。她承認自己沒明確證據，證明陌生男圖謀不軌，「我寧願自己厚多士，都總好過有不愉快事件發生」、「大家真係要多多留意身邊人與物，可能大家覺得我厚多士咗，香港而家真係要萬事小心」。

街坊擔心在車上沒什麼人，又要在尾卡，有事起來車長都未必知，故急着幫忙。（示意圖／資料圖片）

帖文吸引逾2000人讚好，許多網民認為陌生男可疑，提醒附近時有「猥瑣佬」出沒，樓主可能救了該妹妹，「好欣賞你嘅勇氣，好人一世平安」、「多謝樓主拔刀相助」、「妹妹好彩預到你」。樓主則回應指，自己的分享只是希望多些小朋友有危險意識。

有網民提到，現時很多小學生都是自己放學，「我接小朋友放學時見到，小三咁大都係冇家長接送」，而該男子「請飲嘢」太過可疑。見樓主不斷提到可能是自己多事，有人力撐「你唔多事吖，你仲救咗個妹妹添」、「寧願你俾人話多事無數次，都唔好俾呢啲機會發生一次，好人一世平安」。

（facebook群組「真‧屯門友」）