暴躁人夫獨自吃飯突反枱！廚師遞煙安慰　老闆娘體諒　後續反高潮

新年封利市要錢，買禮盒要錢，什麼都要錢，還要受三姑六婆的氣，是不少人夫的噩夢。內地瘋傳閉路電視畫面，西安1名男子獨自吃飯時突然單手反枱，情緒十分激動，餐廳老闆娘透露男子當時疑與妻子在電話吵架，氣得想拿刀但被制止，廚師都出來遞煙安慰。幸好15分鐘後，男子心情平復下來，更主動道歉提出賠償，估計對方因為很過年壓力太大才失控。有網民覺得這是「成年人的崩潰」，疫情及過年等因素大家壓力很大，盛讚「老闆挺通情達理的」。



內地有男子獨自吃飯時突然單手反枱，情緒十分激動。（微博影片截圖）

內地瘋傳數段閉路電視片，事緣1月4日陝西西安1名男子獨自在餐廳吃飯時突然離奇失控。影片可見，男子獨自在吃東西，突然間起身單手一掀，將整張餐枱翻過去，枱上所有東西都跌在地上，枱子反轉枱腳朝天，動作一氣呵成就像練習過一樣，他反枱後就行到一旁，附近食客見狀忍不住看個究竟。

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餐廳老闆娘魏女士回應內媒指，男子吃飯時疑正和妻子用電話吵架，他反枱嚇倒服務員，更一度想去拿菜刀，但被服務員阻止。男子通完話後，服務員重新倒茶水，廚師走出來遞煙安慰。老闆娘稱男子情緒很激動，但她沒有報警。男子大約15分鐘後心情平復下來，道歉稱「老闆不好意思」，主動提出賠償。她隨口說賠20元就可以，當要回本錢，對方可能經濟出問題，體諒道：「可能也是馬上過年了，壓力也大了。」

雖有網民批評該男子「這點抗壓能力都沒有嗎？」，擔心他在家裏也是這樣，惟不少人深表同情，認為疫情及過年等因素，「大家估計壓力都大，老闆挺通情達理的」、「老闆處置是正確的，這時候可不敢火上澆油」。不過網民看到老闆娘只要求賠20元時笑言真在太少，因為顧客見到這樣可能嚇跑了。

（綜合）