快餐店一人火鍋　食客自攜鮮魚「加料」打邊爐　大讚湯好甜惹熱議

有網民在社交平台炫耀自己另類打邊爐的經歷，指在深水埗一街市買了數條鮮魚，到快餐店用餐時放入一人火鍋中「加餸」，更大讚湯底魚味濃，令人一試難忘。其分享引來網上嘩然，有網民揶揄「下次帶埋個爐去嘛，齋坐唔使錢」，亦有不少人關注「魚在哪裏清理」，以及快餐店的煲不能達到太高溫，有機會未能殺死細菌。



有網民教路，在深水埗一街市買了數條鮮魚，到快餐店用餐時放入一人火鍋中「加餸」。（FB「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

有男網民在facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」圖文並茂發帖，指日前在深水埗北河街街市買了多條小倉魚，其後即到附近快餐店享用一人火鍋，並將魚放進煲中滾熟。他大讚魚很鮮甜，「碗湯夠晒魚味」，更指一試難忘，下星期將會嘗試加其他鮮魚打邊爐。

帖文引起網上熱議，有網民驚呼「咩玩法？」、「原來可以咁玩，叫一個邊爐仔，喺街市買食材，7-11 掃幾打啤酒，加個骰盅，平平地又一晚」、「買多啲料叫一煲價錢，一家幾口享用」，又認為樓主行為影響食店做生意，不值得支持，「你真係好意思，返屋企打啦老人家」、「叫一個餐再帶10個人入去都得」，揶揄他不要臉，「等我面皮練到吋半厚就call你」。

有網民關注另一個重點，「魚在哪清潔？」、「北河街市公共廁所洗魚好高難度」，直言「可唔可以唔好咁癲，嗰啲火煲唔到太高溫，殺唔晒啲菌㗎」。