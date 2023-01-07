1996年招聘廣告引嘩然　資料輸入員時薪$XX　網民：同依家冇分別

「96年人工高到咁？」近日網上流傳1張1996年的招聘廣告，和記電訊以時薪45元急聘大量資料輸入員，引起網民嘩然和熱議，直言27年前和現時薪酬待遇差別不大，「我以為張招聘係依家」、「香港有人工守恆定律」。不過也有網民解釋，當時懂得使用電腦的人並不多，因此人工較高，「96年都唔係人人識用電腦，時薪梗係有$45」，如果是不需專業技能的工種，人工就不會這麼高，「1996年百貨公司兼職售貨員$20個鐘」。



近日網上流傳1張1996年的招聘廣告，和記電訊以時薪45元急聘大量資料輸入員，引起網民嘩然和熱議，直言27年前和現時薪酬待遇差別不大。（fb群組「扮工室Online」圖片）

有網民於fb群組「扮工室Online」發文轉載圖片，指出「1996年招聘廣告，時薪竟然同現在差別不大」。只見照片為1張報紙招聘廣告，和記電訊急聘大量兼職及臨時工，負責一般文職及資料輸入工作，要求學歷有中五程度，懂電腦操作，打字速度快及準確。

而最吸引眼球的是96年時薪竟然有45元，網民紛紛驚呼當時物價低廉，「7仔買支水都係3、4蚊」，人工竟如此高，「點解（現時）物價樓價都已經幾倍，人工無X分別？」、「比較埋樓價物價，就知香港人幾苦！」、「證明個香港社會冇進步過」，有人則說「96年恒指嘅位，上年都做過，有乜出奇？」、「2000後人工先越嚟越低」。

比較1996年招聘廣告的時薪，網民慨嘆「點解（現時）物價樓價都已經幾倍，人工無X分別？」。（資料圖片）

有網民指出，「我記得嗰時都係假招聘，大家唔好咁認真，45蚊一個鐘已經係好高價位，嗰時做屈臣氏都係22蚊一個鐘」、「我大約2004年做過M記，嗰時先得$15 一個鐘」、「我04年做7仔，有$25」。

有網民表示，以前部分工種人工的確比較高，「1996返馬會電話投注有$52」、「我記得2004年做打字，資料輸入員$50一個鐘」、「當年有幾多人識用電腦打字？地位同而家做IT一樣。睇下而家50歲班人有幾多個識打字咪知點解咁高人工囉」。

帖文甚至引來曾於和記打工的網民稱，「我1995做和記call台有$12,000一個月，返8粒鐘26日除返都有$40，仲包lunch喺公司canteen食，和記以前出手都唔低，做做下嘢supervisor（主管）走過嚟畀張紙你，5分鐘打得晒啲中文字出嚟就有$500」。