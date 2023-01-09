月光族港女因1句話婚後欲辭職　港男勁後悔：養家壓力真係好大！

「我養你！」情侶間這句霸氣話雖然甜蜜，但真的成事卻可能後患無窮。近日有男生發文指女朋友是「月光族」，對於未來規劃都只是倚靠他。由於有結婚打算，所以男生經常向女友承諾日後會養起她，女友亦因這句話打算婚後辭職等養。惟樓主卻開始感到擔憂，並感嘆未來如只有自己賺錢養家，壓力會很大，因而後悔稱「兩個人一齊為頭家努力唔係更好咩？」。



男生發文指由於有結婚打算，所以經常向女友承諾日後會養起她，女友亦因這句話打算婚後辭職等養。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

該男生在香港討論區以「女朋友諗住結婚之後辭職靠我養佢」為題發帖，指女朋友是月光族，平日花費不節制，亦沒有做理財，未來規劃都只是倚靠他。樓主稱因有結婚的打算，所以「成日都話以後會養佢，但不知是否因為這句話常掛在口邊，女友竟真的打算婚後辭職，安心做少奶奶。

樓主聽到女友這樣說開始有點擔憂，雖然2人有共識不生育，但如果對方不工作，每日游手好閒，只有他賺錢卻要2人共用，恐怕「養家嘅壓力真係好大」，因而反問：「兩個人一齊為頭家努力唔係更好咩？」

有人認為女方還是應該繼續工作，雙方對家庭都有貢獻、有付出，關係能較易維繫。(《無法成為野獸的我們》劇照）

網民認為既然是樓主自己說，就要兌現承諾，真的不想養大可以不結婚，「講得出就要找數啦」、「你講過養佢，難怪佢咁諗喎」、「傳統觀念男主外女主內」、「兩個人真係好難用一個愛字維繫，一講到柴米油鹽即刻好掃興」、「唔結婚咪唔使養」；另有人指出負擔大只因為薪水不夠高，「證明你搵得少囉，搵得多根本唔會有呢個諗法」。

另有人認為女方還是應該繼續工作，不但有收入亦不會覺得生活無聊，「有收入始終係好啲，家庭負擔唔應該落哂喺一方身上，雙方有貢獻、有付出，關係能較易維繫」、「唔好話要靠人養，自己有能力錢安全感會大」、「咁後生就唔做嘢好似唔係幾好喎」、「咁不如你辭職唔做叫佢返工養家囉」、「貧賤夫妻百事哀」；另有人笑言樓主或許不只要養女友一人，「真相係你將來要養埋佢全家」。