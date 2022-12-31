台女被富貴男包養後態度勁差　怒曬600萬　揚言買起間屋趕走家人

「樹欲靜而風不息，子欲養而親不在」，趁父母健在就應該好好孝順他們，可是近日台灣就有男生發文指妹妹自從被包養後變得富有，開始對父母態度惡劣，有時更會辱罵他們。樓主看不過眼便提醒她要注意分寸，卻反被揶揄做保險賺錢少，沒有資格指責她，更公開過往數年被包養的存款，威脅若然不想照顧她，便會買起房子，讓他們滾出家裏。帖文惹來網民批評妹妹的不孝行徑，亦有人質疑事件的真實性。



有男生發文指妹妹自從被包養後變得富有，開始對父母態度惡劣，有時更會辱罵他們。（《雛妓》劇照）

該男生在Dcard討論區以「妹妹被包養後想趕全家人出去」為題發帖，指妹妹是名牌大學畢業，自己只是就讀普通大學，畢業後從事保險業，工作4年的年薪也沒超過100萬（約港幣25萬元）。妹妹現時被包養中，其乾爹不只有錢，學歷更是全台頂尖，常會給妹妹買各種名牌，她因而變得有錢，不但不會幫忙做家務，對爸媽說話亦常大大聲，甚至辱罵。樓主回家剛好看到父母被罵，便想跟妹妹說家人間說話要有分寸，不料竟被揶揄「死業務窮就閉嘴」，更向全家公開她被包養的帳戶有高達600多萬（約港幣152萬元）存款，表示她才是家裏最有能力的人，若不想服侍她，她願意把房子買下，「你跟爸媽看要滾去哪裏，有多遠就走多遠」。

樓主雖然想反駁，但妹妹把存摺公開時卻突然感到羨慕和怯步，平日見客戶面對各種人情冷暖和卑躬屈膝都不曾在意，因為有父母支持，說是靠雙手賺的錢，可妹妹揶揄大家都是靠嘴巴吃飯，樓主賣保險也是在騙客戶，沒有比包養高尚。雖然妹妹說話難聽，但樓主內心開始動搖，更考慮同學之前建議，看要否進修讀工程師課程，因為擔憂沒有實力，便無法帶着父母與妹妹抗衡，也無法反駁她，重點是3人加起來賺的錢都沒有妹妹多。

妹妹揶揄大家都是靠嘴巴吃飯，樓主賣保險也是在騙客戶，沒有比包養高尚。雖然妹妹說話難聽，但樓主內心開始動搖，更考慮同學之前建議，看要否進修讀工程師課程。（《軟飯男》劇照）

帖文惹來網民斥責樓主妹妹都是靠身體賺錢也沒有很高尚，更建議趕她離開家中，「房子是誰的就叫她滾，想買下來也要看屋主同不同意」、「一起生活還不懂互相包容尊重，直接叫她搬就好」、「那麼好賺錢，幹嘛沒事回家吵？自己租房買房就好」、「這種價值觀扭曲的家人不認也罷，反正她也不把妳們當家人看」、「靠身體賺錢這麼沒尊嚴，我也不羨慕」、「『如果你的財富跟你的能力不對等，這個世界有一百種方式收割你』，不急且看誰笑到最後」、「我會讓那女人滾出去」。

亦有人質疑文章像作文，現實哪會有這麼「着數」的事，「低能幻想文，600萬買什麼房」、「吵架把存摺露出來？這是什麼韓劇才會出現的劇情」、「又在騙人去給包養了」、「最近包養網缺生意是嘛？」、「包養廣告打得真勤勞」、「哪來的有錢人這麼好騙」。