長腿女模大便「拉出一屁股血」非癌症 一查原因崩潰：肛門裂開了
撰文：中天快點TV
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台灣模特兒宋依璇（宋哥），在節目《醫師好辣》上透露自己有長時間坐馬桶的習慣，短則30分鐘，長則1小時，因此拉出一馬桶的血，讓她嚇到以為自己罹患大腸癌。許多人在上廁所時習慣帶手機或是書本進去，但當地醫生警告：「坐在馬桶超過7分鐘，痔瘡產生機率就會上升到7、8成」。
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宋哥表示自己在上大號的時候會慢慢上，也會帶手機進去滑，短坐30分鐘，長坐就是一小時，如果排泄不順的話，她覺得再坐上一段時間，就可以排出來，未料某天突發現自己排出血便，經上網查之後，網路上指出這種情形可能是痔瘡，但她並沒有疼痛感，因此就沒就醫檢查，還忍了5天。
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結果某次排便時，宋哥感受到「有什麼水液往外流」，低頭看發現排出一馬桶的血，驚覺不對，立馬就醫，看結果前還忍不住哭，以為是罹患大腸癌。當地醫生檢查後詢問宋哥是否平時蔬菜攝取量少：「妳肛門都已經裂開了，妳知道嗎？」後來叮囑她要多喝水，再服用軟便劑，聽完的宋哥當場覺得丟臉又尷尬，用最快速度領藥再離開醫院，服藥後加上勤喝水，宋哥表示排泄問題真的大大改善。
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