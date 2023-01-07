金牛照瘋傳！巴士錢箱驚見$1000大鈔　同類事件巴士公司曾這樣說

到底是什麼原因會放金牛（千元鈔票）落巴士錢箱？日前網上流傳照片，疑有乘客將1000元大鈔放入巴士投幣箱內付車資，引起網民熱議，紛紛討論箇中原因，除了最基本的「冇散紙」外，還有人猜他是一時睇錯或者中了六合彩。有網民提及當年曾發生類似事件，有男童坐巴士時投了500元大鈔作車資，其後希望巴士公司找續，當時涉事的九巴對事件不作回應，並重申車資不設找續。



網傳圖片有人將1000元大鈔放入巴士錢箱內。（網傳圖片）

日前WhatsApp及facebook上流傳圖片，顯示有乘客將「金牛」1,000元大鈔投進巴士的黃色錢箱內，純時金光閃閃非常吸晴。照片引起瘋傳，有網民提到黃色投幣箱應該是城巴，紛紛猜測該乘客為何這樣做，「係咪放1,000蚊落去買個希望唔使塞車」、「包車？」、「中咗8,000萬以上的六合彩」、「係咪未訓醒，睇錯咗」、「人哋（當）呢張咪係散紙囉」、「係對服務嘅肯定！一定係」、「個乘客肯定飲醉咗」，甚至有人懷疑是否真鈔。

更有網民忽發奇想覺得該乘客正在追女仔追到上巴士，「富二代上巴士追平民女，上車發覺無散紙」，又好奇付得起大鈔為何不直接坐的士。有相信任職車長的網民指：「我以前喺愉景灣揸機場線就試過，係啲酒店客嚟，一下KO。」

有網民提到，如果不慎投了大鈔入錢箱可能有機會取回找續，「記住車長姓名、車牌、路線、時間、地點，經車長確認，辦些手續找返比你的」。有人憶起當年其實有類似舊聞，是1名男童坐巴士上學時，因為當時無散紙，便將大鈔投入幣箱內惹來關注。

2015年的確發生過類似事件，有男童乘搭九巴時投了500元大鈔入錢箱，考慮向九巴取回多付的490多元。當時的九巴員工協會理事長李國華稱九巴有「回水機制」，乘客多付車資後可即時告知車長，待車長登記個人資料及電話等再報告，九巴查核後會退回，但的確甚少遇到這情況。當時九巴對事件不作回應，並重申車資不設找續。

（綜合）