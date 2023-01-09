巴士阿叔坐上層除口罩食燒味飯　屯門友公審反被批：有得揀邊個想

都市人生活忙碌，有時連好好坐下食餐安樂茶飯也是奢侈。有屯門友日前於facebook貼出相片，指在巴士上層車廂見到有男乘客拿着燒味飯盒進食，直言氣味令「成車人都好肚餓」。疑似公審帖文一出即引來討論，不少網民認為樓主如感不滿應當面指責男乘客，亦有人慨嘆港人生活忙碌，指若對方沒有破壞車廂衛生，相關情況可以諒解。



有屯門友日前於facebook貼出相片，指在巴士上層車廂見到有男乘客拿着燒味飯盒進食，直言氣味令「成車人都好肚餓」。（fb「屯門公路塞車關注組」圖片）

該名屯門友於facebook群組「屯門公路塞車關注組」發文，指在屯門開往沙田的263線九巴上層車廂，見到1名坐於最前排座位、身穿恤衫西褲的男子拿出疑為燒味飯盒進食，形容對方「揸緊時間食飯加搭車」，又指飯盒味道令「成車人都好肚餓」。

樓主未有明言是否不滿男子於車上食飯盒，但帖文一出即被網民認為有公審意圖，紛紛指若他難以忍受其他乘客進食，理應當場提出或指責對方，「同我講做咩？你同佢講呀嘛」、「你係不滿就即場同佢講，影上嚟做咩？」。

亦有網民慨嘆，若非生活忙碌，相信無人願意於車上解決三餐，但同意燒味飯盒味道或影響他人，「將心比己，有邊個有選擇情況下會喺巴士上食飯呀」、「有得舒舒服服食飯邊個會想喺巴士上面食？你話佢整到周圍都係就話啫」、「又咁講，如果飲啖水，快快手食少少嘢有時都係人之常情，成盒飯拎上嚟開餐又好似真係勁咗啲嘅」。