粥麵店光鮮阿叔偷食早餐　食客怒罵：賤格乞丐　反惹網民圍攻

在快餐店間中會見到有需要人士等食客離席後吃「二手飯」，然而日前有食客在網上發文，表示自己在粥麵店買了早餐放在桌上，只不過是到洗手間洗個手，回來後卻發現餐點已被不速之客吃掉。他憤怒不已，指自己一口也沒吃過就被人「偷食」了，於是發帖怒轟對方是「賤格乞丐」。萬沒想到，不少網民竟然反過來指責樓主「自己唔保管好財物，仲要辱罵人」、「人哋諗住二手飯唔好嘥，點知你要返焯㗎啫」。



有長沙灣街坊表示自己只是離開座位片刻去洗手，回座位後就發現「全新早餐」被1名男子吃掉。（FB圖片）

該名網民在facebook專頁「長沙灣街坊」發文，稱日前在長沙灣某粥麵店買早餐後，打算先到洗手間清潔雙手才進食，於是把餐點放在座位後便離開。沒想到返回餐廳時卻見到有名男子正在偷吃他的早餐，而且一見到他走近，便即時將餐中的雞蛋吞下後溜走。

他指「偷飯者」是個「阿叔」，衣着「正常至光鮮」，佩戴眼鏡，行動迅速，並非「傷殘痴呆」；又表示對方十分醒目，是「專業偷食」，因為餐廳中尚有很多二手飯都沒有吃，「我個飯新淨先食，仲要我一返來就知係我的，溜走」、「佢絕對唔係餓，佢仲係鋸扒來食」。

樓主指自己也是窮人，莫名失去了早餐，除了要重新買一份，還導致他遲到，質疑對方真的有需要，為何不去食物銀行尋求幫助，反而偷吃他人的早餐，於是極度氣憤在帖文破口大罵：「真係激死人，呢個世界點解有咁樣的賤格乞丐？」

帖文引來網民熱議，有不少人並不可憐樓主失去了早餐，反過來批評他，「邊個叫你行開呢」、「人哋可能以為你唔食呢，點知你會返嚟」、「多謝樓主讓我知道原來真係有好多香港人係極口賤，無品及欠人格」、「我覺得一般只在迫不得已才會這樣，可以的話我會叫着他，另再買一份給他」、「你有責任睇住自己啲嘢食，唔好咁溫室啦」。

然而，有持相反意見的人就批評上述網民站在道德高地，又翻查樓主過往言論表示「佢係傷殘人士，仲捐物資畀人，你哋除咗打幾隻字鬧佢仲做過咩」、「其實樓主都講咗自己都窮，你有咁嘅心地係一件好事，但係唔代表人哋都要咁做」，亦有人指出「原來窮係可以不問自取」、「乜原來香港人真係咁鍾意指責受害人」。

（facebook專頁「長沙灣街坊」）