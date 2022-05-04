連鎖茶餐廳買早餐　離奇被多收60蚊外賣費用　網民：買咩都要睇單

「大家買外賣畀錢前要停一停，望一望！」有網民在facebook投訴指，於將軍澳1間連鎖茶餐廳外賣自取時，被加收了5套「外賣套餐」共60元，她事後檢查帳單發現款項，即向店員查詢，最終獲退回48元，因餐廳所定外賣每個餐只需加3元，而店員則解釋自己「撳錯掣」。



該網民在FB群組「將軍澳主場」發帖，指周日（1日）早上到將軍澳厚德商場TKO Gateway一間連鎖茶餐廳買外賣，一看帳單卻發現加收了「外賣套餐」費用60元。樓主見狀感奇怪遂向收銀員查詢，對方當時解釋自己一時手誤按錯鍵，並改收每個套餐只需收3元的外賣費，共12元，退回48元。

從上載的帳單可見，樓主共訂購了4個套餐，卻被收取5套「外賣套餐」的費用，單據列出套餐總數為5套，共收60元，即每套收費為12元，而全單則需支付223元。樓主提醒街坊買外賣時，「記得留意無形收費」。

帖文引起網上嘩然，網民都表示近來各商店「收多錢」情況湧現，光顧商舖或餐廳時都必需檢查帳單，「買咩都要睇單」、「博人哋唔睇就收多」、「用八達通畀錢時都要小心呀！由其是老人家無睇就容易中招」。有網民則指如果每份外賣要加12元也太誇張，「好過去搶」，又認為外賣收費較堂食更貴並不合理，「最討厭嗰啲巧立名目，實質cap水！」。

《香港01》就上述事件向涉事茶餐廳查詢，正等候回覆。

同場加映：4人飲茶計成47位茶錢 收多1倍價錢 富臨酒樓回應：職員手民之誤

有網民在社交平台表示，一行4人到沙田富臨酒樓飲茶，結帳時發現計了47位茶錢，多收逾一倍價錢，職員兩度更正後仍然出錯，最終要手動改金額始解決。事件引起網民熱議，直斥收多43位茶錢太誇張，呼籲埋單時要留神。



富臨集團回應《香港01》查詢時表示，已向相關分店了解事件，指帳單出錯屬手民之誤，為顧客帶來不愉快經歷致歉。店方稱將加強員工培訓以減低出錯機會，希望顧客體諒。

