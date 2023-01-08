人肉霸位失敗　中年漢爆粗鬧車主企馬路唔願走　網民：惡唔係大晒

香港地少人多，車位更是一位難求，令不少車主非常頭痛。近日網上流傳短片，可見2名中年男子正為座駕尋找泊位，一度走出馬路「人肉霸位」，不過仍被後方駛至的私家車泊進車位。兩男惱羞成怒，一人站於馬路中心向私家車司機指罵，另一人則站在泊位不願離開。影片引起討論，網民一面倒狠批人肉霸位行為，「呢個係車位！唔係人肉企位！」，而涉事私家車車主亦貼出「車cam（行車記錄器）」還原事發經過，指泊車時兩名男子未走出馬路，「我就老虎都唔會讓」。



2名中年男子正為座駕尋找泊位，一度走出馬路「人肉霸位」，不過仍被後方駛至的私家車泊進車位，兩男惱羞成怒，一人站於馬路中心向私家車司機指罵，另一人則站在泊位不願離開。（fb「馬路的事討論區」影片截圖）

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相關影片於多個駕駛群組流傳，事發地點為何文田自由道一超市對開，顯示兩名中年男子於馬路中心，正與1輛黃色私家車司機爭執。片中可見，黃色私家車司機正打算將車駛至左方的公眾咪錶泊位，惟兩名中年男子「人肉霸位」，拒絕讓私家車駛前。

其中1名身穿灰色上衣的中年男子情緒激動，不斷「爆粗」指罵私家車司機，稱其座駕「泊喺垃圾站嚟緊」，責罵對方「截糊」搶去泊位，「你有錢大X晒呀？畀你泊咪你泊囉！」，而其同行男子則站於泊位內阻擋，又不時加入理論。面對兩男怒斥，私家車司機未有對罵，反而冷靜反問「你架車嚟咗未呀？而家變咗我唔啱呀？」，但灰衣男聞言卻激動反駁：「梗係你唔啱啦！人哋等部車走，開緊部車過嚟。」

涉事私家車車主貼出「車cam」片段還原經過，指事發時正泊於路邊等待錶位，看到前車駛走便開車打算泊車，強調泊車時兩名中年漢「人都未企出嚟，全條街又無車」，因此並不認為自己有問題。（fb「馬路的事討論區」影片截圖）

影片引來網民討論，大部份網民也不齒兩名中年男子所為，直斥人肉霸位不要得，「道理唔喺佢嗰邊大聲都冇用」、「人肉爭個位，真係肉酸」、「人肉霸位已經老土，好聲好氣都仲算，仲要兇人」、「泊街錶位幾時都係講彩數㗎啦」、「人哋架車未到，佢就人肉霸位！呢個係車位！唔係人肉企位！」。

涉事私家車車主事後亦現身留言，並貼出「車cam」片段還原經過，指事發時正泊於路邊等待錶位，看到前車駛走便開車打算泊車，強調泊車時兩名中年漢「人都未企出嚟，全條街又無車」，因此並不認為自己有問題，「我就老虎都唔會讓㗎啦」。