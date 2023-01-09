通關咁誇！剛好要回內地、剛好免隔離　內地新娘「笑到嘴裂開」

【通關／開關】新冠疫情持續3年，中國內地昨日（1月8日）起有序放寬開放出入境政策，不少人終可免檢疫回鄉探親。馬來西亞昨日就有中國內地新娘，帶同丈夫及3名女兒搭飛機往福州，更興奮得「笑到嘴都裂開了」。



馬來西亞有中國內地新娘帶同丈夫及3名女兒搭飛機往中國福州，興奮得「笑到嘴都裂開了」。（中國報）

據馬來西亞《中國報》報道，該名居於當地的中國內地新娘表示，一家5口之前就已訂了機票，當時中國仍實施「5+3」入境隔離措施，沒想到中國內地政府隨後宣布1月8日起有序開放，自言相當「好彩」，「我們就這麼幸運，省下了隔離費用」。

該中國內地新娘又說，一家5口會留在中國內地2、3個月。相隔數年終能再次回內地，她直言心情興奮得「笑到嘴都裂開了」。

1月8日 北上內地市民湧入落馬洲口岸▼▼▼

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中國內地將「新型冠狀病毒肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」，並於1月8日起由「乙類甲管」調整為「乙類乙管」，不再把新型冠狀病毒感染納入檢疫傳染病管理；對新冠病毒感染者不再實行隔離措施，不再判定密切接觸者。

入境方面，旅客只須提供出行前48小時核酸檢測陰性結果證明，並將健康狀況和檢測結果填入海關健康申明卡，毋須向中國駐外使領館申請健康碼；入境後毋需進行核酸檢測，健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常的人，可免隔離進入社區。