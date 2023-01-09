港媽投訴竹棚索帶尾無收好易傷小朋友　網民話有原因：剪尾仲危險

搭棚維修是香港獨有的風景，不過竹棚工程對路人原來暗藏危險？有港媽日前發文，不滿筲箕灣東大街正在進行工程的棚架竹支上，未有處理好索帶尾部，直指容易插到小朋友的眼睛導致受傷，並指事後已致電1823向政府部門投訴。帖文引起街坊討論，有人認為港媽反應過大，認為只要小心留意路面情況，相關意外發生機會較低；亦有人指若剪去索帶尾部，反而會留下鋒利切口，更易令人受傷。



有港媽日前發文，不滿筲箕灣東大街正在進行工程的棚架竹支上，未有處理好索帶尾部，直指容易插到小朋友的眼睛導致受傷，並指事後已致電1823向政府部門投訴。（fb「筲箕灣人筲箕灣事」圖片）

「有無人知可以去邊個單位投訴？」該名港媽早前於facebook群組「筲箕灣人筲箕灣事」貼出多張相片，指筲箕灣東大街一個已搭棚、正在施工的工程地點，有棚架竹支上被綁上多條用作固定的索帶，但索帶尾部卻未有妥善處理，向行人路方向隨意伸出。

港媽指索帶數目不少，或會對行人產生危險，尤其是小朋友，「好危險㗎，小朋友細好易整親，用小朋友高度睇，插眼㗎」。她其後又致電1823熱線向政府部門反映事件。

帖文引來街坊討論，有人質疑索帶尾部相對柔軟，即使觸碰到亦不會造成即時危險，反而若剪去索帶尾部卻會留下鋒利切口，更易令人受傷，「剪索帶尾會留有『利口』，反而容易刮傷人，唔剪尾係有原因的」、「如果啲人唔識剪剪到貼，一爆咗仲大獲，將索帶尾塞入欄杆同竹之間空位就ok」。

港媽指索帶數目不少，或會對行人產生危險，尤其是小朋友。（fb「筲箕灣人筲箕灣事」圖片）

亦有人認為港媽反應過大，指出索帶的確有機會觸碰到小朋友眼睛，但家長亦可教導小朋友注意路面安全避免意外發生，而非單靠投訴解決，「緊張小朋友都好正常，只係有其他方法解決，又唔使一定要投訴嘅」、「唔睇路行嘅小朋友，行邊都危險！況且如這個高度嘅小朋友應該有大人陪同，家長都可以提佢」。

港媽事後再次留言，稱投訴後再次到場時，索帶尾已經修剪好，「不同人有不同各度睇每件事，大家都係和平討論，希望主辦機構之後會再做好啲」。