港媽搭85折的士　不滿司機遲到促道歉仲咁做　遭司機反駁到無聲出

搭的士最重要是乘客與司機互諒互讓。網絡昨日（1月7日）瘋傳影片，有港媽網約八五折的士但不滿司機遲到，上車即埋怨並欲教訓司機要求道歉，更欲不付車資下車，結果被司機「連珠發炮」反駁「KO」。影片引來網民熱議，笑言「的士大佬識玩」、「見慣大場面的師傅」；惟也有網民批評司機態度，「咁嘅性格，遲早出事」、「刁婦鬥流氓」。



有港媽網約八五折的士但不滿司機遲到，上車即埋怨並欲教訓司機要求道歉。（影片截圖）

該網上流傳影片長1分47秒，「車cam」顯示於昨日（1月7日）11時許拍攝，涉事港媽網約了八五折的士，想由九龍觀塘麗港城往沙田帝都酒店。

涉事港媽網約了八五折的士，想由九龍觀塘麗港城往沙田帝都酒店。（影片截圖）

影片一開始見到，港媽帶着女兒上的士，一上車就抱怨司機遲到，「師傅你遲咗好多喎」。司機聞言即反問「咁妳仲要唔要啊？」，港媽則回應「咁我都上咗車啦」，又不滿表示：「咁你講個時間係咩架㗎呢？你又話6、7分鐘？」

司機於是邊駕駛邊向港媽指出「嗱，小姐，我唔係要俾妳教訓嘅，如果妳認為有問題，妳投訴，但係我唔係俾你鬧，我唔係你嘅細路。咁我問多妳一次，妳要唔要車？」港媽回應「你而家拖咗我咁耐時間，我點解唔要呢？（司機：咁妳鬧乜嘢啊？）」我第一下我係鬧咩？我話你遲好耐」，又要求司機道歉，「你唔係應該同我道歉咩，你遲到」。

司機聞言反問，「我點解要同妳道歉啊，咁如果我唔同你道歉咁點啊？係咪報警啊？」，港媽即欲「發爛」要求司機停車，「一係你而家停車，畀我落車呢度」。司機於是停車問，「妳係咪要喺度落車？得，27蚊」，港媽卻不願支付，明言「唔得！」。司機再反駁，「唔得（支付27元車資）啊嘛，報警啊」，港媽遂改變主意，「咁你同我照去帝都啊」，司機則表示：「同我玩？自己諗下邊個鬧人先啦，遲唔係特登玩妳嘅，我夠想快啦，妳自己心情唔好搵人發洩。」

港媽要求司機停車讓她落車，但不願支付27元車資，司機則表示「唔得（支付27元車資）啊嘛，報警啊」。（影片截圖）

影片至此結束。有網民指「的士大佬識玩」、「好一場辯論比賽，口才、智慧並重，不愧見慣大場面的師傅」、「（港媽）即時收檔」、「call車有遲有早都好正常喎，叫佢包車全日淨係做佢一台客咪100%準時囉」、「有時交通情況等幾支燈都6至7分鐘，司機一關門就開車，唔覺得司機會特登遲」。

但也有網民認為司機態度有問題，「如果真係遲得多，講句塞車唔好意思咪算囉，得勢不饒人先放片上嚟都唔遲」、「咁嘅性格，遲早出事，小小事就辣着，服務性行業摧毁者」、「刁婦鬥流氓」、「掉返轉頭如果乘客遲，唔知個司機會點？」。