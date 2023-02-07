男友買樓結婚邀分擔首期　女友1原因拒絕　網民轟男方無理勸分手

情侶計劃婚姻，絕對是感情最大考驗。台灣1名女生日前發文，指男友與家人一直租住物業，故希望與她婚後能圓買樓夢，並提出雙方共同分擔首期，而男方父母亦會一起住。然而，樓主一直夢想擁有自己名下的物業，故與男友爭持不下，擔心結婚計劃因此告吹。大批網民力撐樓主，認為結婚是為建立屬於夫婦的家，而並非找人分擔家庭首期，更勸樓主及早分手。



有台女發文指男友認為婚後就是一家人，她應該共同分擔首期，女生卻想擁有自己名下的房子，因而發生爭執。（《香港愛情故事》劇照）

該名女生在Dcard討論區以「男友家要買房，我不願意分擔頭期」為題發帖，指和男友穩定交往多年亦有打算結婚，他們一起規劃未來並為結婚基金存款，但近期發生的事卻讓雙方出現矛盾。她續指，由於男友家多年來都是租房，其家人提議置業，男友希望樓主可以一起分擔首期和未來供款，但樓主卻想擁有屬於自己的物業，2人更因此大吵一架。

樓主坦白說出疑慮，「我出錢幫你家買房，房子有登記在我名下嗎？假如以後離婚，我不就淨身出戶？我結婚要的是建立屬於自己的家，為何我要當你家的分母？」，因此只願意一起付房貸當作交租，但拒絕付首期。惟在樓主稱男友無法理解其想法，認為願意嫁給他，便有責任負擔買房費用，亦代表她加入男方的大家庭，樓主為此感到心力交瘁，不禁擔心再爭吵下去，或許會令婚事告吹。

樓主擔憂若然房子沒有在自己名下，假如以後離婚，就等同「淨身出戶」，因此只願意出錢給房貸當房租。（《香港愛情故事》劇照）

不少網民都力撐樓主，甚至認為男方只想「攞着數」，找人一起付首期和供樓，紛紛留言稱「結婚是兩個人一起建立新的家庭，不是你加入另一個家庭」、「這種男的我不嫁，會分手」、「找錢包幫忙付錢而已～什麼成為家庭的一員」、「還沒結婚就在打妳的錢主意」、「妳嫁進去之後，連你的薪水也會正式變成他們管理財產的一部分」。

有網民則建議樓主可以共同承擔買樓開支，但物業必須同為自己名下，「要出錢改共同持有」、「先登記自己出多少錢，白紙黑字收好以備不時之需」。