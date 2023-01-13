浸鼠籠？老鼠偷猴子糧食　遭2猴抓住浸水　殘暴影片瘋傳嚇呆網民

自然界一向是弱肉強食，浙江某動物園中，有2隻猴子發現自己的糧食被老鼠偷吃，老鼠「鼠贓並獲」，被猴子當場抓住「私了」猛打。沒想到猴子仍不滿意，竟將倒地不起的老鼠浸入水中，試圖將牠淹死。影片在網上流傳後，有網民看後表示害怕，「這太可怕了」、「太殘暴了」。



浙江某動物園中，有2隻猴子發現自己的糧食被老鼠偷吃，即時抓住老鼠浸入水中，試圖將牠淹死。（網上影片截圖）

綜合內地媒體報道，上月底浙江衢州的某所動物園內， 遊客董女士帶着兒子遊園，見到有老鼠偷吃猴子的糧食，「老鼠進進出出好幾趟了，我就心想拍一下老鼠偷吃」，沒想到竟意外拍下猴子合作抓老鼠的畫面。她表示平素老鼠闖入園區偷吃動物食物已經是司空見慣，本以為猴子和老鼠是和平相處的，詎料卻直擊了老鼠被猴子抓住「浸鼠籠」的一幕。

從影片可見，有老鼠從假山石洞急速竄出，直奔猴子的糧食盒子，叼走一小口糧食就跑。另1隻「倒霉蛋」仿傚「前鼠」，卻失了先機，2隻發現「盜竊案」的猴子見狀即合作將老鼠抓住。1隻猴子抓住老鼠尾部後便自轉數圈，然後放手將老鼠甩飛出去，直至老鼠失去活動能力。猴子仍未解恨，竟然一把抓住老鼠就浸到園區的流水中，試圖將牠淹死。老鼠被虐待至奄奄一息，就算猴子伸手試探仍未見動靜，不過直至影片結束仍無法確認老鼠是否存活。

影片曝光後，不少網民都高呼「可怕」，「猴子竟然這麼狼性」、「發狂的猴子很危險」、「看完竟然有點怕猴子了」、「大自然就是這樣」，有人就打趣地說「悟空又不聽話了」、「那不是鼠精，悟空快放手！」。

（綜合）