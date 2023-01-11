圍爐出事！內地3人室內炭爐烤番薯6小時中毒暈倒　消防拍片溫提

山東日前有1名女子在室內圍爐煮茶而導致一氧化碳中毒的事件仍歷歷在目，上海就有再3名市民重蹈覆轍！該3人日前在閣樓用炭爐烤番薯，席間還喝酒玩樂，在爐邊坐了近6小時，卻不曾為意室內空氣並不流通，最終有2人中毒昏迷。而中國消防就緊貼事件，在本日（10日）上載影片提醒市民圍爐要注意安全。



上海1名李姓男子與2名友人在閣樓用炭爐烤番薯近6小時，不曾為意室內空氣並不流通，最終有2人中毒昏迷。（《西部决策》微博影片截圖）

根據《西部决策》報道，日前上海1名李姓男子報警，表示有2名友人「在吃飯時突然昏迷」，民警迅速趕赴現場，卻發現閣樓內擺着正在燃燒的炭爐，遂將炭爐拿上天台，並打開窗戶通風。經調查所得，李姓男子與2名友人在閣樓用炭爐烤番薯近6小時，其間把酒暢談，未有意識到室內空氣並不流通。隨着2名友人暈倒，李姓男子終於意識到朋友可能是「缺氧中毒」，於是報警求助。所幸送醫及時，3人經救治均脫離生命危險。

所幸3人送醫及時，經救治均無生命危險。（《西部决策》微博影片截圖）

事件曝光後，不少網民都高呼「太危險」，及大罵李姓男子與其友人沒有危機意識，「幸虧還有一個能報警，不要只講情調沒有常識啊」、「這可不是開玩笑的呀，一定要開窗通風」、「才剛發生過，有點腦子行不行」、「這是圍爐自殺？」。

中國消防上載影片溫提圍爐時要注意安全，及保持通風。（中國消防微博影片截圖）

而隨着「圍爐煮茶」、「圍爐烤薯」等接二連三出事，一宗宗的一氧化碳中毒案令民眾關注度急速上升。「中國消防」於本日（10日）上載影片溫提「圍爐3件事」，包括：

1.圍爐時要遠離易燃物。

2.木炭在不完全燃燒時會產生一氧化碳，使人頭暈頭痛甚至窒息，所以一定要注意保持通風。

3.結束後要用水將木炭熄滅，然後用爐蓋蓋住，以免復燃。

（西部决策）