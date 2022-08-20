番薯放一個月現詭異畫面！野蠻生長突破保鮮紙　發芽召喚出怪物？

有些根莖類食材如果購買之後，若是放置太久沒有進行處理，就可能產生發芽的狀況。不只可能會產生毒素或營養價值下降的風險，發芽的食物在外觀上，看起來往往也不太一樣。



有位日本網友，就分享了他近來放太久的番薯，發芽產生的詭異畫面。

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根據日本媒體《grape》報導，日本twitter網友「koba_ida」最近分享，表示他過去曾經購買了一盒兩顆的番薯，但放置了一個月都沒使用。結果現在番薯嚴重發芽，甚至還突破了盒子上的保鮮紙，形成一幅詭異的景象。

網友們看到畫面紛紛表示「開的很茂盛呢」、「感受到番薯想活下去的生命力」、「有點恐怖，好讓人不安的樣子」、「長出觸手了」、「居然就這麼發芽了」、「我上次買一個也這樣，然後就拿來種了」、「太可怕了吧」、「像是召喚出什麼怪物一樣」、「洋蔥放太久也會這樣」。

番薯好處與營養有哪些（按圖👇👇👇）

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另外也有網友提醒，雖然薯仔發芽之後有毒不能吃，但如果是番薯的話，發芽之後是沒有毒性的，不用急著丟掉。只是發芽狀態的番薯，營養價值也會漸漸下降，因此建議儘快食用。

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