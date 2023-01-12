驚！鄰宅傳惡臭居民報警　揭67歲獨居女倒斃家中　臉被5愛犬咬爛

阿根廷發生了1宗駭人聽聞的屍體發現案。由於某住所傳出詭異臭味，鄰近居民難忍惡臭報警處理，竟揭發1名獨居長者倒斃家中，遺體已經腐爛，臉部及耳朵更遭她的5隻寵物狗啃咬掉一部份，慘不忍睹。



阿根廷67歲女子瑪洛特被發現倒斃家中，屍身早已腐爛，她的臉部及耳朵被5隻寵物狗啃咬至殘缺不全。（示意圖，GettyImages）

綜合外媒報道，事發於上月31日，阿根廷聖羅莎市（Santa Rosa）有居民報案指某住所內傳出「可怕臭味」，警方接報到場調查，發現67歲女屋主瑪洛特（Ana Inés de Marott）倒斃家中，屍身早已腐爛。駭人的是，她的臉部及耳朵被生前飼養的5隻寵物狗啃咬至殘缺不全。

調查人員科爾特斯（Fernando Martín Cortez）表示，一進入瑪洛特院門就聞到一股惡臭，並混合着動物排泄物的味道，而瑪洛特被發現倒臥屋內，臉部破爛。據了解，瑪洛特是獨居長者，與女兒已有9年未見。瑪洛特早前因為失智症曾住在療養院，12月中旬她自行出院，自此音訊全無。直至同月31日，她才被發現早已死亡，遺體亦慘被狗隻吃掉了一部份。

檢察官卡澤納夫（Óscar Alfredo Cazenave）證實，瑪洛特死因為心臟與呼吸驟停，其臉部是死後才被啃掉的。

（綜合）