深夜見保安「一睡覺一煲劇」　近距離偷拍未察覺　住客公審反捱轟

保安工作難免被住戶放大檢視！台灣有網民上傳照片大呻，指深夜經過社區出入口的保安室時，驚見裏面的2名保安員，1個在睡覺、1個在煲劇，就連他走近超近距離拍照都未有察覺。未料公審文一出引起爭議，竟有大批網民為保安護航，認為夜更保安很辛苦，反問住戶管理費交多少，但另一派網民則認為上班睡覺無論怎說都不妥當。



有網民拍到深夜時分兩名保安員，1個在睡覺、1個在看劇集。（fb群組「爆料公社」圖片）

樓主日前在facebook群組「爆料公社」發文，指基隆有別墅社區自聘保安員看管出入口，結果他深夜經過時，見到2名保安一個在睡覺，另一個在用手機煲劇，驚覺性低到「睡覺滑手機到近距離被拍都不知道」，清醒的保安仍聚精會神盯着手機，「不打勤！不打懶！！專打這種不長眼，都已經拍照了還在看影片睡覺」。

公審文一出引來熱議，惟許多人反而批評樓主不應偷拍，「心理不正常的才會偷拍」，又為保安員護航，指夜班工作很辛苦，「你厲害你來」，認為只要有1名保安保持清醒就可接受，「第一：你社區給的薪資有沒有達到政府訂的勞工薪資、第二：雙哨基本保全超過12點默契上交互一人要清醒」，如果有不滿應該開大會檢討，「不用這樣公審」、「很多人繳3000管理費，以為自己繳的是30萬」。

部份人更揶揄樓主太過得閒，「你比保全還保全，為何你不下去做保全呢」、「其實你們根本不用請晚班保全，只要所有住戶輪流守夜就好了」。有任職保安員的網民指，夜間保安很難完全清醒撐過12小時，「最討厭就是這種愛抱怨和愛偷拍保全的住戶，請你先去尊重每一份工作辛苦的地方」。

不過，有網民認為上夜班辛苦和上班時睡覺有何關係，「因為是夜班很辛苦就可以拿錢睡覺？」、「現在的人都認為老闆請員工來睡覺是正確的？」、「上班睡覺還可以被護航，好幸福」，「夜班辛苦沒錯，但上班睡覺跟專注看手機為什麼可以被合理化？很多人邏輯不對」。

（facebook群組「爆料公社」）