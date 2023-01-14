起床很難！研究指重複被鬧鐘叫醒　可導致2大健康問題｜健康百科

對於一眾打工仔來說，每天早上準時起床是一件並不容易的事情。美國早前有一項關於打工仔使用鬧鐘的研究調查，結果發現有20%受訪者會設定多於一個鬧鐘，當中有57%人在第2次或以上鬧鐘響才能起床。研究指，重複被鬧鐘叫醒者大多都會處於精神緊張的狀況下出門，而短時間內被鬧鐘驚醒多次更有機會導致兩大健康問題！



調查發現，女性及「夜瞓」人士亦傾向鬧鐘響2次或以上才起床，情況的比率較男性高出50%。 （GettyImages）

57%受訪者在第2次或以上鬧鐘響才能起床

綜合外媒報導，美國聖母大學早前進行一項關於打工仔使用鬧鐘的研究調查，並訪問了450位打工仔，結果發現，有20%受訪者會設定多於一個鬧鐘，而當中有57%人會在第2次或以上鬧鐘響才會起床。調查亦發現，女性及「夜瞓」人士亦傾向鬧鐘響2次或以上才起床，情況的比率較男性高出50%。

設多個鬧鐘才能起床或導致2大類健康問題

根據該研究指出，重複被鬧鐘叫醒者大多都會處於精神緊張的狀況下出門，而被鬧鐘驚醒後再入睡並非一個好的作息方法。這是因為這些人士在每隔5分鐘被鬧醒一次的情況下，會影響到人體生理時鐘，嚴重更會導致以下2大類健康問題。

鬧鐘頻響會令人精神受壓，有機會引致血壓、心率及腎上腺素上升，罹患慢性病如高血壓、心血管疾病等相對容易提高。（GettyImages）

注意力不足

據報導，第一個健康問題是注意力不足，因為當人長期處於被鬧鐘驚醒的狀態下，反映他們的睡眠周期是無法完成，從而影響情緒及正常工作狀態，注意力不足亦會容易導致疲倦及頭痛問題等狀況。

慢性疾病急性惡化

第二，設多個鬧鐘才能起床者患慢性疾病的機率及風險亦會提高，這是因為鬧鐘頻響會令人精神受壓，有機會引致血壓、心率及腎上腺素上升，罹患慢性病如高血壓、心血管疾病等相對容易提高。

最後，想要更健康地起床，大家不妨嘗試調整作息時間，讓生理時鐘回復正常，長遠可以讓身體在固定時間自然醒來，從此不用依賴鬧鐘！