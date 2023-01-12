港爸1拖3女兒衝馬路影片瘋傳！2度險被撞續衝　的士司機1招救全家

【生仔要考牌】馬路如虎口，紅燈勿亂衝！網絡周三（1月11日）瘋傳1段驚心動魄的「車CAM（行車記錄器）」影片，見到有父親帶着3名女兒衝紅燈，更連衝2條馬路，其間多次有車駛至，2度險被車撞，幸好有的士司機機警及時煞車，才未有傷及他們，加上片主響咹提醒其他駕駛者，該一家四口終有驚無險衝完馬路。影片引來網民關注，直斥該父親離譜，「真係黐線㗎，咁樣過馬路真係害死啲仔女」、「亂過馬路可能遺憾終身」、「撞死你呀」。



網絡今日（1月11日）瘋傳一段驚心「車CAM」影片，見到有父親帶着3名子女衝紅燈。（YouTube頻道「車CAM特警」）

YouTube頻道「車CAM特警」上載該段「車CAM」影片，引述片主表示「命冇take two！晨早流流的士司機dup到，好彩」。片主又說，自己的車輛完全遮擋了左線左轉司機及行人視線，幸好響咹提醒其他駕駛者，才未有造成意外，「再好彩我一呠架七人車聽到呠又識dup，呀三個女嘅好爸爸，一朝早你好好彩已經兩次，唔知下次你仲係唔係咁好彩」。

從片主拍攝的30秒影片見到，拍攝時間是今日（1月11日）早上7時06分左右拍攝。當時正着雨，畫面遠方見到一名父親正拖着3名穿了校服的子女衝紅燈直行，但突然轉右起跑想一口氣橫跨對角馬路，其中2名女孩更走在前頭。這時一部正轉彎的的士駛至，幸好的士司機反應快及時煞車，未有撞到他們。

不過4人未有因此停下腳步，繼續向前衝紅燈過馬路，當衝到路中心時，他們似乎未有為意另有七人車駛至，於是拍片者響咹提醒令七人車停下，父親則帶着其中2名女兒衝過最後一段馬路，餘下1名女兒一度被嚇得走回頭，但其後又尾隨衝燈過馬路追上爸爸。

港爸一拖三衝紅燈驚險過程逐格睇▼▼▼

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影片於網絡廣傳，網民一面倒指摘父親帶子女衝紅燈過馬路行為離譜，「真係黐線㗎，咁樣過馬路真係害死啲仔女」、「此路段非常危險，亂過馬路可能遺憾終身」、「不知所謂，點做家長」、「趕時間到命都唔要」、「希望個爸爸睇到之後真係會檢討無下次，到時後悔真係太遲」、「生仔真係要考牌」。

也有網民讚片主響咹提醒其他駕駛者做法，「片主真有心，好人有好報」、「開車個D司機都俾條友嚇死」。

根據《道路交通(交通管制)規例》，交通燈亮紅色燈號時，行人不得在有關過路處橫過或開始橫過車路，如無合理辯解而違反規定，即屬犯罪，可處罰款2,000元。