男友沉迷KPOP女星　1原因於女友早餐偷落瀉藥　網民斥恐怖籲分手

瘦身是很多女生的終生任務，部分人更不惜嚴格控制飲食。有女生發文指男友最近非常沉迷韓團女星，要求她像女星般減磅維持身形，有天她喝完牛奶後上班，返回辦公室後突然肚瀉不適，遂傳短訊向男友「求安慰」，沒料對方竟回覆「估唔到隻藥咁勁，你每日咁屙會瘦得快好多」，又直認在牛奶下瀉藥，「諗住幫下你減肥」。樓主聞言愕然又憤怒，網民亦紛紛建議她分手，直斥男友缺乏尊重，根本不愛惜樓主。



有女生發文指男友竟擅自在她的早餐內下瀉藥，稱要助她減肥，令她愕然又憤怒。（《愛回家之開心速遞》劇照）

該女生在Dcard討論區以「佢嫌我肥，偷喺我啲嘢食到落瀉藥」為題發帖，指和男友拍拖多年，對方一直對她身形沒有意見，至早前男友開始沉迷韓團女星，偶爾會表示想她瘦一點。她於是努力減肥，不但每天健身，亦有控制飲食，惟效果不明顯，男友便不時抱怨，嫌棄她瘦得不夠快。

樓主習慣喝牛奶當早餐，早前她有日飲奶後上班，回到公司就感到異常肚痛，「一返到office就feel到個肚勁痛，就咁屙咗成朝」。她只好傳短訊尋求男友安慰，怎料獲回覆「估唔到隻藥咁勁，你每日咁屙會瘦得快好多」。樓主感到愕然，即時追問「你講緊咩藥？」，男友則施施然解釋，「瀉藥嚟，諗住幫下你減肥」。事件令樓主無奈又憤怒，直指排便的確能減輕體重，但不會減走體內脂肪，「佢智商有無80，完全唔知佢個腦到底咩事」。

女生肚痛不適向男友尋求安慰，沒料對方直認在其牛奶中下瀉藥，「諗住幫下你減肥」，令她非常憤怒。（原本以為只是手機掉了》劇照）

帖文引來網民討論，不少心認為男友根本不愛惜樓主，建議她盡快分手，「真係諗住留嚟過年咩？」、「唔止分手，應該報警拉佢」、「佢都唔愛錫你身體，唔在意你舒唔舒服，快啲走」、「叫佢同電燈柱拍拖啦，咁X鍾意瘦」、「你都喺佢嘅食物落瀉藥，俾佢體驗你感受，落完就可以分手，下個會更好」。

另有人怒斥樓主男友毫不尊重他人，甚至質疑落藥行為有違法之嫌，「缺常識，欠尊重」、「咁樣做遲啲會唔會落埋毒藥？」、「佢個腦都係脂肪」、「其實係你唔知情嘅情況下落藥係犯法喎」。