樂富街市魚檔賣100元海鮮套餐　包魚蝦蜆帶子　網民計數：真心抵

魚檔有生意頭腦！有港男於網上發文分享樂富街市1間魚檔的創意銷售手法，該魚檔以「1條倉魚、半斤海蝦、5隻帶子、半斤大蜆」組成100元套餐，而且是新鮮生猛海鮮，引起了網民熱議，有人認為「呢啲套餐價係啱啲後生唔知買咩，又唔識揀嘅買」、「非常好的銷售方式，明碼實價童叟無欺」。



有港男於網上發文分享樂富街市1間魚檔的創意銷售手法，該魚檔以「1條倉魚、半斤海蝦、5隻帶子、半斤大蜆」組成100元套餐。（fb群組「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

港男購買100元海鮮套餐▼▼▼

該名港男於fb群組「香港街市魚類海鮮研究社」發文，驚訝道「樂富街市$100套餐，新鮮執㗎」。從照片可見，魚檔當眼處的柱上貼了1張大的黃色紙，手寫上「100元套餐：倉魚–1條、海蝦–半斤、帶子–5隻、大蜆–半斤，$100份」。

帖文隨即引起熱議，不少網民認為「抵食」，如果真的是新鮮貨會「更抵」，「ok啦，頭三樣單買都要30-40蚊吧，半斤蜆當係送」、「當然係平啦，如果是新鮮的更是冇嘢講」、「全部生猛就抵，如果係瞓覺就唔買」、「這個價錢，如果畀到正常貨，真心抵」。

不過也有網民有疑慮，「平嘢冇好嘢」、「我覺得應該係唔郁嘅，佢平時都放好多一份份唔郁啲海鮮賣」、「咁樣睇就好似100蚊買到咁多樣嘢，但倉魚大定細，鮮定死都爭好遠價錢，要買過先知」、「養黃立倉唔好食，蝦可能畀基圍蝦你，帶子本身就係平嘢，最值$可能係啲蜆」。

甚至有知行情的網民比較價格後認為不算實惠，「一般，黃立倉$28、海蝦半斤$29、帶子（沙插）$30份6隻、大蜆半斤$14，所以一啲都唔抵，只係有啲魚檔好衰，平價海鮮最低消費係一斤」、「根本無點平，黃立倉30、沙插帶子30蚊、半斤蜆15半斤、蝦25蚊半斤」。有人則指出，「每個街市都唔同價，如果啱食佢啲骨咪買，最緊要有得食」。

港男分享魚檔還用了兩塊白板寫上各類海鮮套餐，如火鍋、燒烤、日式等，價錢350至1680元不等。（fb群組「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

樓主其後於留言處回覆網民，強調「我見全部嘢都係新鮮，條魚都好生猛」。他分享1段9秒影片，拍攝自己即場購買100元套餐，只見籃中的蜆體積確實龐大，魚檔「阿姐」隨後還將1條生猛的倉魚放入籃中。他又分享魚檔還用了兩塊白板寫上各類海鮮套餐，如火鍋、燒烤、日式等，價錢350至1680元不等，他說「我試過佢長腳蟹套餐，蟹好新鮮，包清洗、包切，拼盤出」。