小老虎太貪吃變「胖虎」慘遭斷六親　一臉委屈卻很可愛網絡爆紅

太會吃也不是好事情。動物園一隻小老虎因為太貪吃吃成「胖虎」，被整個家族排斥，在遊客拍攝的影片可以看到小老虎蹲在地上沒有老虎要理他，雖然模樣很可愛但一臉委屈的模樣讓不少網友直呼好心疼。



大陸東北哈爾濱一處動物園的小老虎因為太會吃，把自己吃到肥嘟嘟與同伴們完全不一樣，其他老虎都身材勻稱就只有牠一隻「胖虎」特別顯眼。之前有網友到動物園遊玩時拍下一段辛酸畫面，吃太胖的小老虎獨自蹲坐在雪地上，身邊圍繞著老虎朋友卻沒有一隻想跟牠互動，牠只能無奈低頭委屈地看著地上發呆哭泣，連飼育員都不太想理牠。

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影片曝光後在網路上瘋傳，微博不少網友都相當心疼小老虎的遭遇，留言表示「這孩子胖嘟嘟的好可愛啊，不要不理牠」、「看這委屈的小眼神，可憐又可愛」、「吃這麼胖一定是平常都搶走手足的食物，所以其他老虎都不理牠了」、「飼育員不理牠應該是因為他太愛吃東西，為了避免牠討食所以故意不理睬牠的」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】