老虎萌爆模樣日網瘋傳！一見落葉即玩到失控　猛獸秒變小貓咪

秋天就是落葉的季節，日本一間動物園將落葉集結成堆，讓未滿一歲的小老虎玩耍，出生以來第一次看到落葉的虎寶寶玩的非常嗨，動作和神情就像一隻天真的小貓咪。



日本山口縣的秋吉台自然動物公園日前發布一段影片，他們將成堆的落葉放在一個凹槽裡，讓11個月大的小老虎「四葉」玩耍。四葉今年12月才滿一歲，這是牠虎生的第一個秋天，也是第一次看到落葉，一開始牠警戒地用爪子扒並到處嗅聞，等到稍微熟悉後，就像泡浴缸一樣，整個身體直接浸在落葉堆上，並且不斷用頭手撥弄樹葉，似乎很享受那個氣味、觸感以及沙沙聲。

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四葉的姊姊「六花」和「五樹」也喜歡在落葉堆裡追逐玩耍，兩隻老虎跑一跑之後就一起躺在落葉上打滾互相拍打嬉戲，畫面相當療癒。動物園還加碼成年老虎怎麼對待落葉，對這個東西司空見慣的大老虎不再玩落葉，而是直接趴在樹葉堆上大睡特睡。

這支影片在twitter已有超過80萬觀看次數、5萬多網友按讚，網友表示：「果真是大貓」、「我家貓咪也會這樣玩落葉」、「應該是很愛那個沙沙聲」、「貓科動物好奇心總是很旺盛」、「太可愛了，我可以一直看下去」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】