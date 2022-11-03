日本動物園捕獸演習警持盾追「猛虎」 真老虎目擊咁反應網民爆笑

自日本開關後有不少人港人安排行程「返鄉下」，相信當中有不少人都打算會到訪當地的動物園，特別是有小孩的家庭。但如果動物園突然有猛獸逃脫那該怎麽辦呢？有日本動物園日前就舉行演練，若老虎逃脫也能迅速應對！



日前進行演練的宇都宮動物園共飼養6隻老虎（YouTube：@とちテレNEWS）

位於日本栃木縣的宇都宮動物園日前與當地警方舉行聯合訓練，假設有園内飼養的老虎逃脫，要將其捕獲。宇都宮動物園共飼養6隻老虎，當中2隻是東北虎，4隻為白虎。動物園本來每年都會進行演練，但受到疫情影響，時隔3年才再次舉行訓練。

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訓練中由員工穿上布偶裝扮演「老虎」，由共15位參加演練的動物園職員及警員合力抓捕。訓練中園内響起輕快的音樂，警告員工園内有緊急情況。員工意識到有危險便報警、確認老虎的位置，並引導客人避難。由趕到現場的警察和用車將「老虎」包圍，用麻醉槍射擊令牠不能動彈。用棍確認牠無力反抗後，拿著防護盾的警員便會上前協助，與員工一起用網將「老虎」捕獲。

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本來是要很認真進行的演練，但因為動物園員工扮演的「老虎」逃跑的身姿實在太搶鏡，引起網民熱論。有網民就表示，因為近期有很多沉重的新聞，偶爾看到這種輕鬆的新聞也不錯，倒地的「老虎」與鏡頭對上眼神非常可愛，「即刻咩緊張感都冇晒」。亦有網民指「老虎」演得不夠真實，沒有認真逃跑，「真老虎應該跑得快啲、好識得匿埋」，「原來老虎係兩足步行動物嚟㗎咩？」，「真係冇個更好嘅演員？」而且因為演練在關著園内老虎的鐵籠正旁邊舉行，片段中也會看到不時有真老虎走過。有網民就爆笑問到：「到底啲真老虎睇住佢哋訓練，心裏面諗緊啲咩呢？」

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