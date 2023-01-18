小母雞從未下蛋　女子打掃驚揭「20隻蛋塞滿牆縫」背後藏女人心計

這機心程度實在令人驚訝。一名女子發現家中飼養的母雞竟然從沒下過蛋，有天她無意間發現原因，其實並不是這隻母雞不生蛋，而是牠不想把蛋給別人，所以要生蛋的時候會鑽進牆縫裡面生，幾個月來牆縫內共累積了20幾顆雞蛋，超心機真相曝光讓不少網友傻眼。



綜合陸媒報導，大陸山東省一名女子家裡養了一隻母雞，幾個月來從未發現過牠生任何一顆蛋，但女子也沒有因為這樣就把母雞棄養或是宰來吃。日前女子走到家中院子的時候發現有點不對勁，仔細看了一下牆縫好像有東西，近看才發現居然有二十幾顆蛋卡在這邊。（點圖放大看相關圖片👇👇👇）

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女子表示，這隻母雞買回來到現在一顆蛋都沒下過，本來以為母雞是不是生病了還是有其他原因才不生蛋，結果這幾天到後院打掃的時候發現有一堆棕色的東西卡在牆縫裡，仔細看才發現竟然通通都是母雞下的蛋。女子觀察後發現，這隻母雞相當聰明，疑似是不想要自己的蛋被人拿走，每次要生蛋的時候都會偷偷鑽進牆縫中，生完蛋再若無其事跑回雞舍休息。

女子說，雖然母雞把自己的蛋藏了20多顆，但因為累積太久了也不知道這些蛋有沒有壞掉，所以還會再觀察看看，「還好現在是冬天，天氣很冷，要是夏天的話估計可能都要孵出小雞了」。影片曝光後吸引超過23萬網友觀看，網友留言表示「母雞：看得到吃不到的感覺如何」、「這隻母雞心機很重啊」、「母雞一定是不想給主人吃蛋，也不知道怎麼鑽進牆縫的」。

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