吃糞便？女生食豬大腸食出怪味　驚見整段腸塞滿便便　店家咁處理

都市傳說豬大豬洗得太乾淨不好吃，但這根本就沒有洗過吧！上海有女子上傳影片，大呻日前花41元人民幣（約48港元）點了一碗肥腸（豬大腸），吃到一半發現味道奇怪，「最後一看，裏面有一坨屎」，大腸內塞滿了疑似糞便的異物，店方即時退錢並賠償了2支水，惟女子稱事後完全吃不下東西，決定維權追討賠償。大腸塞滿糞便的畫面震撼網民，「估計這商家買來的肥腸都沒清洗過」，又指賠2支水感覺是叫事主漱口沖洗胃腸就算。



女生點了一份豬大腸，吃到中途發現有糞便。（微博影片截圖）

內媒報道，1月11日，上海1名女子上傳影片，聲稱在肥腸中吃出「整段排泄物」，事發至今吃不下任何東西，有心理陰影。她透露自己當天花了41元人民幣點了一份肥腸，「吃到一半的時候，發現那個味不對，最後一看，裏面有一坨屎」。影片所見，其中1段大腸是實心的，中間塞滿了啡黑色異物。

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事主初時還想不到裏面是什麼東西，「太惡心了」，她將肥腸拿給服務員，對方馬上退錢，「直接給了我們2瓶水」。雖然店家即時退款，但事後已留下心理陰影，「這一幕在心裏仍抹不掉」，希望店家可以給出滿意的解決方案，「我覺得需要維權吧」。

網民認為事件太離譜，質疑商家根本沒洗過，「但凡清洗肥腸會把裡面外翻洗乾淨」、「這已經算食品安全問題了吧」、「原汁原味」。有留言指光看事發片段已經有陰影，以後不想再吃「謝謝，以後不吃肥腸了」，批評店家事後賠2支水太過份，「補償2瓶水就很有靈魂」、「讓自己喝一下沖洗一下自己胃腸的感覺」。

（綜合）