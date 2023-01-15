未找錢呀！女乘客遺$532找續　的士司機網上尋人　網民 ：當貼士

乘的士大額找續也不拿就走？有的士司機周五（13日）於網上發文尋人，指有名女乘客到達目的地後匆忙下車離開，未有拿取532元車費找續，若女乘客看到帖文可留言說出乘車起點及終點，他會送回找續。帖文讓網民議論紛紛，有人估計女乘客當時給了1,000元紙幣，「睇清楚張一千蚊係真定假先喇，隨時白做」，有人猜測「阿姐慣唔使找錢，當貼士」。



有的士司機昨午（13日）於網上發文尋人，指有名女乘客到達目的地後匆忙下車離開，未有拿取532元車費找續。（fb群組「香港失物報失及認領群組」圖片）

該名的士司機於fb群組「香港失物報失及認領群組」發文貼出532元紙幣及硬幣照片，指出有名女乘客忘記拿車費找續，「阿姐，我知你趕時間，你未找的士錢！講出起點至終點我會畀返你！」。

他表示，若沒有有答對起點及終點的人，他會將找續送交警署，又說「小弟只係略盡本份，做應該做的，請各路英雄高抬貴手」，同時交代未有答的人。

的士司機指出，「阿姐，我知你趕時間，你未找的士錢！講出起點至終點我會畀返你！」。（資料圖片）

有網民留言讚賞司機，「好心人，真係唔錯」，有網民猜測女乘客未有拿找續的原因，「你check埋張1000可能你慶幸無找畀佢」、「阿姐（婆）走得快，一定有古怪」、「會唔會係個客畀咗$532，以為畀咗$132」、「468蚊車錢，咁嘅路程似乎真係好趕時間先飛的」，不過也有人說「要令到個錶跳到468，時間分分鐘耐過搭地鐵」。

有網民質疑帖文可信性，「的士唔係唔收$1000？畀$500要找已經依依哦哦，又油站又話唔早講要找」、「點解咁樣找法嘅，四百幾車費？又唔似喎！因為99個司機都唔會收一千蚊紙，有冇人可以解答到呢？」、「比1000元找？我坐的士無散紙，給500元，司機都話無錢找。真定假？」。

有網民開玩笑地留言「白撞」，「係我，唔記得攞，又唔記得邊度上車」、「係我，司機大哥，我係飛毛腿大姐，機場去淺水灣」、「試下撞下先，元朗（西隧）去鰂魚涌」，司機就指出仍未有答對的人。