危險！將軍澳工人疑無扣安全帶危坐棚架　居民：以為有9條命？

生命冇take two！做任何高空工作都應做足安全措施！有將軍澳唐明苑居民於網上發文表示，目睹有名拆棚師傅於1個單位外牆高空工作卻沒有扣上安全帶，她擔憂師傅會有危險，無奈地說「裝修師傅以為自己有9條（命）？」、「快過年唔想睇到意外發生」。帖文引起熱議，有網民留言指出，「其實好多師傅都無做足安全措施，憑經驗貪快手，講咗做安全措施佢哋都唔會聽」、「棚佬係咁㗎喎，10個上咗帶11個都唔會扣，見慣不怪啦！」。



有將軍澳唐明苑居民於網上發文表示，目睹有名拆棚師傅於1個單位外牆高空工作卻沒有扣上安全帶，她擔憂師傅會有危險。（fb群組「將軍澳主場」圖片）

該名居民於fb群組「將軍澳主場」發文貼出照片，可見到位置為唐明苑其中1幢居屋，有名拆棚師傅於1個單位外牆高空工作，他坐在由3個狗臂架承托的2支竹上，身上並無明顯見到安全帶，亦沒有戴上安全帽，讓人擔憂一失足隨時墮樓。

樓主指出，師傅「唧完玻璃膠再拆棚」，並放大照片稱，師傅大腿上綁有黑色安全帶，但「只係做樣，唔扣」，方便在棚架上「自由行走」。她表示，「我從來都好尊重為頭家頂硬上嘅人！只係擔心有意外時，最慘係屋企」。

該名唐明苑居民無奈地說，「裝修師傅以為自己有九條（命）？」。（fb群組「將軍澳主場」圖片）

帖文引起網民熱議師傅到底身上有否綁安全帶及扣好，「有安全帶，佢着半身式」、「第2張相，棚師傅大腿有條黑色安全帶，但羊眼圈有冇扣住就睇唔到」、「師傅嗰個唔係腰帶？睇唔清楚佢條帶，好似冇扣實任何嘢喎」、「條腰帶係袋架撐用嘅，並唔係全身式安全帶，依家冇人用半身式安全帶，跌落去嘅力等於半腰斬」、「香港無褲式半身式好耐，得全身式」。

有網民留言說，「真．搵命博」、「佢拆緊棚，搭棚師傅佢哋通常唔掛安全帶」、「有些師傅好有性格的，叫佢哋戴安全帽都唔會聽，仲會黑面：『我食鹽多過你食米，點會出事』」、「可能你係想師傅安全啲，但師傅嘅角度係：『關你X事咩』」、「兩睇，你可以覺得危險，但師傅佢做得呢行，一早就唔畏高」。

有網民批評，「呢種高空工作，相信樓下都無劃開安全區域，除咗自身非常危險，是但跌支批落樓都可以攞命，唔係貪方便就可以罔顧安全的」，有人提醒「之前上安全堂講過，呢個情況如果出事，好似業主都有責任」，有人建議「打去勞工處啦，安全帽又冇，安全帶又冇」。

樓主放大照片稱，師傅大腿上綁有黑色安全帶，但「只係做樣，唔扣」。（fb群組「將軍澳主場」圖片）

根據職安局指引，工人在進出棚架或處身於棚架時應配戴全身式安全帶，並將其扣掛於已驗證的繫穩點上，例如是有眼螺栓獨立救生繩或流動式臨時防墮繫穩裝置，而安全帶應「高掛底用」。

勞工處指引亦指出，進行高空工作時，承建商及僱主必須為工人提供附有下頷索帶（俗稱「帽帶」）的安全帽，並確保工人在工作期間正確使用安全帽，避免工人從高處墮下時，其安全帽意外地移位或從頭部鬆脫而失去保護頭部的作用。

根據《職業安全及健康條例》，僱主須為僱員提供及維持安全及健康的工作環境、作業裝置及工作系統。若違反有關規定，一經定罪，最高可被判罰款20萬元及監禁6個月。