抹窗用錯方法超危險　裝修佬實測5種抹窗工具優缺點｜生活百科

以往新聞曾經一度出現抹窗意外，不是因為爬高爬低抹窗而整個人掉下，就是因為使用太強力的抹窗工具，最後整面窗戶爛掉，甚至從高空掉到街上，十分危險。事實上，抹窗不應該是一件危險的家務事，只要善用抹窗工具，可以避免不少家居危險。今回裝修佬就為你測試5種常用的抹窗工具，讓你對抹窗工具有更深入的認識，從而選擇最適合你而又安全的抹窗工具。



專業式抹窗，就是專業人士的抹窗工具，適宜用於頑固污漬的地方。（網上圖片）

第一種﹕長棍式

抹窗有很多方法，最原始又最為人熟悉的是長棍式抹窗，亦即是T字抹窗，只需要噴一噴玻璃水，然後不斷抹就可以了。最大優點是便宜及方便，但缺點是長度受到限制，若遠一點的話，手不夠長就未能抹得到，愈遠愈難抹，抹窗時就會比較危險。故長棍式抹窗只限某種窗型有效，而窗戶較大的話，也難以仔細將每個角落清潔乾淨。

第二種﹕噴射式

另一種是噴射式抹窗，即是以高壓水槍遠距離對窗戶斜角度噴射，好處是抹窗方便又好玩，只要一支水槍就可以抹窗，但前題是平常要有抹窗習慣，噴水才會洗得乾淨，而且只能輕洗。若然是污漬較強的話，噴水也是難以洗得乾淨的，甚至會有更多污漬。抹窗後，正常保養時就可以使用這種噴射式抹窗工具，方便又有效。

長棍式抹窗最大優點是便宜及方便，但缺點是長度受到限制。（網上圖片）

第三種﹕磁吸式

還有一種是磁吸式抹窗，即是一種吸著左右兩邊的抹窗工具。在窗內抹窗的時候，窗外的這件工具就會跟隨著磁力郁動抹窗。有些磁力吸抹窗工具可以調校磁力高低，還有抹布、一個拖，功能增加；至於是否抹得乾淨就視乎技術，所以效果可能有點參差。這種磁吸式抹窗工具最大壞處是有機會比較費時費力，抹窗速度較慢，若窗戶較大的話，就可能更花時間和力氣；但若窗戶較小的話，抹走小污漬就會較方便。

第四種﹕智能式

至於第四種抹窗方法就是智能式抹窗工具，即是抹窗機械人，這種抹窗工具是裝修佬推薦的方法。這個抹窗機械人較磁吸式的大，也不需花費自己的力氣，而且抹得更快速。至於邊角位夠不夠力，相對磁吸式或長棍式來說，的確不用那麼花費氣力，視乎型號。如果污漬比較頑固，就不要期望一次能抹乾淨，因為這只是靠簡單負壓原理去吸著窗戶，抹窗機械人比較昂貴，購買之前一定要先清楚窗戶是否合適。窗戶平面會比較適合，而若窗戶是有弧度，亦不能使用抹窗機械人，因為產品說明就寫明不能在這種窗戶使用，故不用浪費金錢購買了。

抹窗不應該是一件危險的家務事，只要善用抹窗工具，可以避免不少家居危險。（資料圖片）

第五種﹕專業式

最後是專業式抹窗，就是專業人士的抹窗工具，適宜用於頑固污漬的地方，當以上4種抹窗工具都無法抹乾淨時，需要強力抹窗方法，就需要找人來幫忙。這個方法可以從網上搜尋，例如以抹窗、酸雨漬等重點字眼，就可以找到不少抹窗公司，專員即能為你處至家中頑固的污漬，專業人士以專業的方法抹窗，總比自行找尋方法腐蝕它好，毋須更換玻璃，也可避免造成玻璃腐蝕。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

讀者如有查詢，歡迎向「裝修佬」fb留言或私訊，裝修佬將會繼續撰文解答大家疑問：按此

作者簡介：



裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

