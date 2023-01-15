女子坐高鐵接聽電話　慘被騙走買樓50萬首期　報警稱：對方穿警服

隨時隨地都要小心電騙，就算坐上高鐵都不例外。內地有女子日前由上海乘坐高鐵到南京，其間收到「公安局」的電話，指控她涉嫌非法入境，她一害怕下按指示下載1款程式（APP），然後將錢分次轉入1個帳戶內，想查詢狀況馬上被掛線，這時才知道用來買樓的50萬人民幣（約58萬港元）首期被騙光。女子下車即時跑去派出所，警方隨即啟動緊急止付程序，並提醒民眾春運期間要提防電騙。



女子察覺自己被騙後，馬上跑到派出所求救。（微博影片截圖）

內媒報道1宗坐高鐵途中發生的電騙案，謝女士日前從上海乘坐高鐵到南京，途中被騙徒的1通電話騙走用作買樓首期的50萬人民幣，她下車後跑到派出所求助。謝女士解釋，她接到來自安徽蕪湖的電話，自稱是公安局的，指她涉嫌非法入境。

謝女士一聽後很害怕，對方要求她下載1個APP，再給她1個會議號，進入視像會議後見到對方身穿警服，背景也是公安局的背景，她就分好幾次，將錢轉到其安全戶口內。她過完數想詢問其他情況，對方馬上掛線，這時才意識到自己中伏。

警方目前已啟動緊急止付程序，南京鐵路公安表示，鐵路旅程是電騙高峰期，騙徒會利用受害人單獨出行時沒人交流的處境，誘導受害人走入陷阱，春運已經開始，警方提醒民眾要提高反詐意識。

網民慨嘆謝女士被騙光錢，「買房的錢…如果追不回來，一家人都要哭死」、「不做虧心事，不怕鬼敲門，你怕啥呢」，又有人質疑止付程式是否管用，她的錢未必追得回來。

（綜合）